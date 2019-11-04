4 знака Зодиака, которые прекрасны в любви, но один из них - непревзойденный...

По мнению астрологов, на титул "лучшего любовника" могут претендовать представители четырех знаков зодиакального круга, которые прекрасны в любви. При этом один из них - самый-самый…

Итак, вот четверка тех, кому в постели нет равных!

Овен

Рожденные под этим знаком мужчины похожи на ураган. Они страстные и темпераментные.

Овен не думает о том, какое впечатление произведет на партнершу - он просто сжимает ее в объятиях и уносит в страну любви.

Помимо того, что Овны прекрасно осведомлены в области женской анатомии, они еще и просто виртуозно играют на "эрогенных клавишах". При этом они готовы сделать что угодно, лишь бы доставить удовольствие своей любимой.

Кроме того, представители этого знака Зодиака очень открыты - для них не существует запрещенных игр или фантазий. К слову, Овен прекрасен в любой роли, так что можете смело рассказывать ему о своих предпочтениях – не сомневайтесь, они будет на высоте!

Водолей

Водолеи очень красивы, но кажутся несколько высокомерными и заумными. А еще они бывают слишком эксцентричными и эмоциональными. К тому же Водолей довольно привередлив в выборе любимой женщины.

Иногда представители данного знака Зодиака даже толком не могут себе объяснить, почему им нравится та или иная девушка. Эти особенности характера могут отталкивать потенциальных партнерш, а зря. Дело в том, что

Водолей - идеальный любовник, который знает толк в интимных играх. Он всегда готов пуститься в приключения, и, поверьте, недовольных не бывает!

Рыбы

Рыбы очень ответственны. Они могут впутаться в одноразовую интрижку, но никогда не станут разрушать свой брак. Семья и дети для них важнее всего на свете.

Рожденные под этим знаком - очень нежные и ласковые любовники. Говорят, что женщина, которая не была с Рыбами, не знает, что такое настоящая близость.

Особенно хороши представители этого знака Зодиака, когда очень сильно кого-то любят! Тогда они просто творят чудеса!

Одно маленькое "но": иногда Рыбы бывают очень капризными и недосягаемыми - причем когда вы меньше всего от них ожидаете подобного.

Скорпион

Итак, раскроем главный секрет: самые непревзойденные в любви - мужчины, рожденные под знаком Скорпиона. Это просто символ любви и эротики.

Даже в древней астрологии представители данного знака всегда считались лучшими любовниками. Правда,

мужчина-Скорпион, в жизни которого существует только одна женщина - большая редкость. Как правило, одновременно там присутствуют как минимум две.

Так что вам придется считаться с этой особенностью, если влюбитесь в Скорпиона. Кстати, не влюбиться в него практически невозможно. Проницательный взгляд, особый магнетизм, прекрасные внешние данные - кто устоит перед таким красавцем?