Пн, 4.11.2019
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Пьяный и на "Москвиче" с советскими номерами: в Лудзенском крае задержан водитель

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В конце минувшей недели в Лудзенском крае был задержан пьяный водитель, который во время бегства от полиции, находился за рулём "Москвича" с номерами советских времён. Об этом сообщает представитель Госполиции Латгальского региона Ласма Курсите. 

Первого ноября в Лудзенском крае была замечена машина "Москвич". Водитель не подчинился многократным требованиям сотрудников полиции остановить транспортное средство. Когда автомобиль всё-таки был остановлен, выяснилось, что в выдохе мужчины было более 1 промилле алкоголя. К тому же у него не было прав. 

В полиции также сообщили, что "Москвич" имел государственный регистрационный номер, выданный до 1990 года.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 

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