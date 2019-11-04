Пьяный и на "Москвиче" с советскими номерами: в Лудзенском крае задержан водитель

Первого ноября в Лудзенском крае была замечена машина "Москвич". Водитель не подчинился многократным требованиям сотрудников полиции остановить транспортное средство. Когда автомобиль всё-таки был остановлен, выяснилось, что в выдохе мужчины было более 1 промилле алкоголя. К тому же у него не было прав.