Пьяный и на "Москвиче" с советскими номерами: в Лудзенском крае задержан водитель

В конце минувшей недели в Лудзенском крае был задержан пьяный водитель, который во время бегства от полиции, находился за рулём "Москвича" с номерами советских времён. Об этом сообщает представитель Госполиции Латгальского региона Ласма Курсите.
Первого ноября в Лудзенском крае была замечена машина "Москвич". Водитель не подчинился многократным требованиям сотрудников полиции остановить транспортное средство. Когда автомобиль всё-таки был остановлен, выяснилось, что в выдохе мужчины было более 1 промилле алкоголя. К тому же у него не было прав.
В полиции также сообщили, что "Москвич" имел государственный регистрационный номер, выданный до 1990 года.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.