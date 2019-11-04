По искам защитников Римшевича в ЕСПЧ возбуждено два дела против Латвии

Он пояснил, что одно из дел возбуждено по причине нарушения презумпции невиновности, когда несколько высокопоставленных чиновников после задержания Римшевича делали публичные заявления, в которых утверждали, что Римшевич совершил те преступления, по подозрению в которых он был задержан. Варпиньш отметил, что упомянутые должностные лица также публично обсуждали меры пресечения, которые могут быть применены к Римшевичу, таким образом, по мнению защиты, косвенно оказывая влияние на следственные органы.