По искам защитников Римшевича в ЕСПЧ возбуждено два дела против Латвии

По искам защитников обвиняемого в коррупции президента Банка Латвии Илмара Римшевича в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) возбуждено два дела против Латвии, подтвердил агентству LETA адвокат Саулведис Варпиньш.
Он пояснил, что одно из дел возбуждено по причине нарушения презумпции невиновности, когда несколько высокопоставленных чиновников после задержания Римшевича делали публичные заявления, в которых утверждали, что Римшевич совершил те преступления, по подозрению в которых он был задержан. Варпиньш отметил, что упомянутые должностные лица также публично обсуждали меры пресечения, которые могут быть применены к Римшевичу, таким образом, по мнению защиты, косвенно оказывая влияние на следственные органы.
В свою очередь второе дело было возбуждено по вопросу обоснованности задержания Римшевича.
В ходе беседы Варпиньш не смог предоставить более подробную информацию, пояснив, что на данный момент он не находится в Латвии.
Суд ЕС в конце февраля отменил решение об отстранении Римшевича от должности, отметив, что Латвия не предоставила никаких, даже первоначальных доказательств утверждений о наличии коррупции, которые лежали в основе решения об отстранении Римшевича.