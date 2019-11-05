Младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса чуть не умерла от передозировки
25-летняя дочь известных американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула приняла участие в ток-шоу Red Table Talk, которое ведет Джада Пинкетт Смит, где честно рассказала, как однажды смешала болеутоляющие таблетки с кокаином и едва не умерла. Тогда ей было 18.
Проблемы у Уиллис-младшей начались уже в 14-летнем возрасте. Поначалу она увлекалась алкоголем, и в 15 лет чуть не отправилась на тот свет из-за интоксикации, выпив три бутылки вина.
В 17 лет девушку арестовали за нахождение на улице в нетрезвом виде, после чего она и вовсе пустилась во все тяжкие - подсела на кокаин.
Окончательно Таллула слетела с катушек в 2012 году, когда ее мать попала в больницу после передозировки. Деми Мур тогда тяжело переживала развод с Эштоном Катчером.
Галерея: Деми Мур и Эштон Катчер
Девушка рассказала, как в один из вечеров она приняла несколько таблеток кодеина (болеутоляющее на основе опиума) и кокаин, после чего отключилась.
Хорошо, что рядом вовремя оказалась ее сестра Скаут. Она зашла проведать Таллулу, а заодно сообщить ей радостную новость - что у их отца, Брюса Уиллиса, и его молодой супруги скоро родится ребенок. Скаут попыталась разбудить младшую сестру, но тщетно.
"Скорая" доставила Таллулу в больницу. К счастью, ее удалось спасти, а лечение в реабилитационном центре дало результат: вот уже пять лет девушка не употребляет наркотики.
"Смерть была рядом со мной, я чувствовала ее. Тогда я совсем не заботилась о себе, мне было все равно, что со мной будет", - разоткровенничалась Таллула в эфире.
К слову, не только младшая из сестер Уиллис столкнулась с проблемой зависимости. Несколько лет назад ее сестры Скаут и Румер тоже принимали запрещенные препараты и были вынуждены пройти соответствующее лечение в клинике.
По словам девушек, плохой пример с детства им подавала мать. Деми, которая начала пить и принимать запрещенные вещества с 17 лет, успокоилась только в браке с Брюсом Уиллисом. Они развелись, и Деми вышла замуж снова - ее новым избранником стал, как известно, Эштон Катчер.
Актриса снова начала пить, когда потеряла ребенка от Эштона на шестом месяце беременности, а после развода с ним опять пристрастилась к наркотикам.
Галерея: Актриса Деми Мур