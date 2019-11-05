KNAB задержал четырех должностных лиц Прейльской думы

В KNAB агентству LETA сообщили, что бюро выполняет неотложные процессуальные действия, в том числе санкционированные обыски, в рамках начатого 4 октября уголовного процесса о служебном подлоге в группе по предварительной договоренности.

В результате аналитической работы была получена информация о том, что 6-7 августа 2019 года два должностных лица Прейльской думы при поддержке еще двух подделали акт о приемке в эксплуатацию реновированного здания думы. Данный акт они показали инспектору Государственного бюро по контролю за строительством, которая проводила проверку здания.