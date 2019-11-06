Новая информация о задержаниях в Прейльской краевой думе

KNAB, возможно, задержал председателя думы Маруту Пливду и ее заместителя Юриса Желвиса, поскольку они среду, 6 ноября, не явились на работу, а телефоны обоих отключены.

Официальной информации от KNAB самоуправление пока не получило, сообщила агентству LETA специалист по общественным отношениям Прейльской краевой думы Майя Паэгле.

Контракт на проведение первого и второго этапа строительных работ с AО Siguldas buvmeistars был заключен в апреле 2018 года. Первоначально сумма договора составляла 946 546 евро с учетом НДС.

Однако впоследствии был заключен ряд соглашений в связи с необходимостью проведения непредусмотренных работ, что привело к продлению срока действия договора и увеличению общей суммы до 1 001 754 евро, включая НДС.

Строительные работы проводились при поддержке Европейского фонда регионального развития. Опубликованная информация свидетельствует о том, что был предусмотрен также третий этап работ.

В среду, 6 ноября, с визитом в Прейльскую краевую думу прибыли представители посольства Швеции, и их встречает исполнительный директор самоуправления Алдис Джериньш.

Контекст:

Как сообщалось, во вторник сотрудники KNAB явились в Прейльскую краевую думу и задержали четырех человек.

В KNAB агентству LETA сообщили, что бюро выполняет неотложные процессуальные действия, в том числе санкционированные обыски, в рамках начатого 4 октября уголовного процесса о служебном подлоге в группе по предварительной договоренности.

В результате аналитической работы была получена информация о том, что 6-7 августа 2019 года два должностных лица Прейльской думы при поддержке еще двух подделали акт о приемке в эксплуатацию реновированного здания думы. Данный акт они показали инспектору Государственного бюро по контролю за строительством, которая проводила проверку здания.

В рамках процесса право на защиту имеют шесть человек, задержаны четверо.