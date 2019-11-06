Новый французский бренд высокой парфюмерии HFC Paris покоряет Ригу
4 ноября в многофункциональном арт-пространстве Hanzas Perons светская публика в торжественной атмосфере познакомилась с французским брендом нишевой парфюмерии HFC (Haute Fragrance Company) Paris, который в этом месяце стартует с продажами в Латвии и Эстонии.
В рамках презентации ее участники не только узнали все об ароматах HFC Paris на специальных стендах, но и лично пообщались с парфюмером Бенуа Берджиа, прибывшим в Ригу из Граса.
Культурная программа мероприятия получилась обширной: гости посетили выставку оригинальных иллюстраций парфюмерного дома, увидели яркие музыкальные и танцевальные перформансы, созданные специально для HFC Paris; ведущий вечера, медиаэксперт и диджей Артурс Меднис, поддерживал атмосферу праздника зажигательными ритмами, а изысканные закуски предоставил ресторан Riits.
В завершение презентации организаторы приготовили для ценителей нишевой парфюмерии еще один сюрприз - премьеру новейшего аромата HFC Paris - Diamond in the Sky. Красочный визуальный ряд, сопровождаемый барабанным шоу, вызвал не меньшее положительных отзывов, чем само парфюмерное произведение Бенуа Берджиа.
Все коллекции ароматов HFC Paris будут эксклюзивно представлены в т/ц Stockmann с 7 ноября 2019 года.
С момента основания бренда HFC Paris в 2017 году его парфюмеры Бенуа Бержиа и Венсан Рикор выпустили 21 парфюм в четырех направлениях: Original, Black, Asia и Magic. От невесомых, нежных и цветочных, как Chic Blossom и Wear Love Everywhere, до восточно-пряных, древесных, гурманских и мистических Shade of Chocolate, Sword Dancer и Devil’s Intrigue.
Ароматы каждой коллекций бренда отличаются своим настроением, характером и линией дизайна, но их все неизменно объединяет "ольфакторный почерк" компании
- парфюмы HFC Paris созданы "для воплощения мечты", чтобы раскрывать чувственность их обладателя.
"Ощущение счастья - химия чувств, которую мы можем воспроизвести при помощи ароматов. Сексуальность, соблазнительность, уверенность в себе и удовлетворенность жизнью - все эти коды счастья мы прописываем в наших парфюмах. Это и есть главная концепция HFC Paris. В создании парфюмов мы используем редкие, ценные и натуральные ингредиенты - к примеру, розовое масло, экстракт жасмина и фиалковый корень, а также "секретные" ароматические сочетания.
Мы хотим, чтобы открытие каждого нашего аромата наверняка стало для того, кто его приобретет, настоящей историей любви и воплощением личной мечты",
- объясняет парфюмер Венсан Рикор.
За два года своего существования компания добилась колоссальных успехов - HFC Paris укрепил свои позиции в ряду самых востребованных брендов среди российских покупателей нишевой парфюмерии. Сегодня бренд HFC Paris начинает продажи в странах Балтии.
Секрет успеха компании заключается в ее необычной концепции. Свои ароматы HFC Paris позиционирует как "парфюмерные арт-объекты". Идея бренда заключается в том, чтобы не только представить парфюмерному сообществу уникальные ароматические композиции, но и объединить искусство их создания с иллюстрациями от всемирно известных художников.
Так, в разработке коллекции Magic участие приняла австралийский fashion-иллюстратор Меган Хесс, в Original - испанский иллюстратор Артуро Элена, а оригинальные картины для коллекции Asia написал китайский художник Ким Цу.
Творческая команда бренда HFC Paris с трепетом относится к каждой детали производства, уделяя форме упаковки парфюма ничуть не меньшее внимания, чем его содержанию.
Поэтому флаконы HFC Paris доставляются специально из Нормандии, где они производятся из стекла ручной работы, а затем покрываются эмалью. После этого при помощи уникальной техники, которую ранее не использовал ни один парфюмерный бренд, на флаконы наносятся иллюстрации. Парфюмерные арт-объекты HFC Paris доставят эстетическое удовольствие даже самым искушенным ценителям.
Смотрите, как прошла презентация HFC Paris в Риге, в нашей галерее!