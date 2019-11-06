Малахов о ссоре с Галкиным: "Пугачева решила, что стоит настроить Макса"

Телеведущий признался, что не может контролировать все, что происходит в его журнале. У него на это просто нет времени. Малахов успевает иногда написать колонку или разворот.

Андрей предполагает, что обиделся совсем не Галкин, а его супруга Алла Пугачева.

"Думаю, что обиделся не он, а Алла Борисовна", - считает он.

Некоторое время назад журналисту поступил звонок от Примадонны.

"До этого был звонок от Пугачевой и крик в мой адрес: "Что происходит?... Хватит уже писать!". Я ничего не успел объяснить, она бросила трубку", - вспоминает он.

Малахов отмечает, что пытался дозвониться до Аллы Борисовны в Прощеное воскресенье, но она не взяла трубку и не ответила на сообщение. публикация про особняк стала "последней каплей".

"Она решила, что стоит настроить Макса. Он тоже самое сделал, когда я ушел с Первого канала", - пояснил Андрей.

Он отметил, что когда состоялся его уход, то Галкин разместил пост в Instagram, где посмеялся над ним, а за кадром слышался смех Пугачевой.