Малахов о ссоре с Галкиным: "Пугачева решила, что стоит настроить Макса"

Российский журналист и телеведущий Андрей Малахов дал интервью Ксении Собчак. Он рассказал о конфликте с шоуменом и юмористом Максимом Галкиным, произошедшем после публикации в издании StarHit.ru статьи про особняк Примадонны.
Телеведущий признался, что не может контролировать все, что происходит в его журнале. У него на это просто нет времени. Малахов успевает иногда написать колонку или разворот.
Андрей предполагает, что обиделся совсем не Галкин, а его супруга Алла Пугачева.
"Думаю, что обиделся не он, а Алла Борисовна", - считает он.
Некоторое время назад журналисту поступил звонок от Примадонны.
"До этого был звонок от Пугачевой и крик в мой адрес: "Что происходит?... Хватит уже писать!". Я ничего не успел объяснить, она бросила трубку", - вспоминает он.
Малахов отмечает, что пытался дозвониться до Аллы Борисовны в Прощеное воскресенье, но она не взяла трубку и не ответила на сообщение. публикация про особняк стала "последней каплей".
"Она решила, что стоит настроить Макса. Он тоже самое сделал, когда я ушел с Первого канала", - пояснил Андрей.
Он отметил, что когда состоялся его уход, то Галкин разместил пост в Instagram, где посмеялся над ним, а за кадром слышался смех Пугачевой.
У каждого своя жизни, своя дорога и история", - резюмировал он.