"Он как-то сдулся": "Нежный редактор" считает Дудя лучше Ивана Урганта

Телеведущая высказала непопулярное мнение, но ей не нравится Иван Ургант.

"Он может гораздо лучше. Видимо из-за потока он как-то подсдулся. Как будто бы ему самому не интересно. Он уставший... К нему приходит Джастин Тимберлейк, а он задает ему те вопросы, которые задала бы какая-то практикантка телеканала "Звезда"", - считает Татьяна.

Конечно, так бывает не всегда, но успех некоторых фрагментов программы "Вечерний Ургант" - это работа команды Александра Гудкова.

"Иногда что-то выстреливает, но как правило - это огромный вклад Гудкова и его команды", - уверена Мингалимова.

Работая вместе с Юрием Дудем она, прежде всего, научилась честности в работе. Это касается вопросов, которые она задает гостям и заканчивая поиском рекламодателей.

"Вот перед собой, перед аудиторией и перед всеми... Слова, которые ты произносишь, ты либо в них веришь, либо нет", - отмечает она.