"Он как-то сдулся": "Нежный редактор" считает Дудя лучше Ивана Урганта

Журналистка и телеведущая Татьяна Мингалимова ("Нежный редактор") стала гостьей нового выпуска YouTube-шоу "Макарена". Девушка не только поговорила на откровенные темы, но и объяснила, почему Юрий Дудь лучше Ивана Урганта.
Телеведущая высказала непопулярное мнение, но ей не нравится Иван Ургант.
"Он может гораздо лучше. Видимо из-за потока он как-то подсдулся. Как будто бы ему самому не интересно. Он уставший... К нему приходит Джастин Тимберлейк, а он задает ему те вопросы, которые задала бы какая-то практикантка телеканала "Звезда"", - считает Татьяна.
Конечно, так бывает не всегда, но успех некоторых фрагментов программы "Вечерний Ургант" - это работа команды Александра Гудкова.
"Иногда что-то выстреливает, но как правило - это огромный вклад Гудкова и его команды", - уверена Мингалимова.
Работая вместе с Юрием Дудем она, прежде всего, научилась честности в работе. Это касается вопросов, которые она задает гостям и заканчивая поиском рекламодателей.
"Вот перед собой, перед аудиторией и перед всеми... Слова, которые ты произносишь, ты либо в них веришь, либо нет", - отмечает она.
Татьяна Мингалимова - создатель интернет-шоу "Нежный редактор". Окончила Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино". будучи студенткой пробовала создавать новости, работать в кадре, практику проходила на небольших московских телеканалах. Первые маленькие репортажи Татьяна сначала делала на "Восьмом канале", потом на "Москва-24". На четвертом курсе девушка попала на "Матч ТВ", а именно в команду Юрия Дудя. В 2017 году Дудь пригласил девушку в свой проект "вДудь". Сейчас ведущая перешла на новый формат программы - откровенные разговоры о сексе и отношениях.