Чт, 7.11.2019
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Трагедия в Эссексе: названа национальность всех 39 погибших

Место, где были найдены тела

ФОТО: simon dawson / REUTERS

Обнаруженные в рефрижераторе грузовика на юго-востоке Англии 39 умерших людей были гражданами Вьетнама, сообщили в четверг полиция Великобритании и должностные лица Вьетнама.

Посольство Вьетнама в Лондоне сообщило, что с глубоким сожалением подтверждает, что найденные 23 октября в грузовом автомобиле 31 мужчина и восемь женщин были из Вьетнама.

Посольство еще раз выразило соболезнования близким погибших и указало, что работники посольства и правительственная делегация Вьетнама окажут консульскую защиту и поддержку семьям погибших, чтобы по-возможности быстрее доставить тела домой.

Британская полиция подтвердила, что семеьи погибших проинформированы о случившемся, однако более подробной информации не предоставила.

Напомним, тела были найдены 23 октября в прицепе рефрижератора в индустриальном парке Эссекса. Прицеп попал в Великобританию на корабле из Бельгии.

Сначала британская полиция сообщила, что погибшие, скорее всего, граждане Китая, однако несколько вьетнамских семей после этого выразили подозрение, что умершие могут быть их близкими.

25-летний водитель грузовика задержан, он обвиняется в убийстве, отмывании денег и вербовке с целью поддержки нелегальной миграции.

Во Вьетнаме по этому делу задержаны 11 человек, но ни одному из них официального обвинения еще не выдвинуто.

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