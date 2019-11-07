Трагедия в Эссексе: названа национальность всех 39 погибших

Посольство Вьетнама в Лондоне сообщило, что с глубоким сожалением подтверждает, что найденные 23 октября в грузовом автомобиле 31 мужчина и восемь женщин были из Вьетнама.

Посольство еще раз выразило соболезнования близким погибших и указало, что работники посольства и правительственная делегация Вьетнама окажут консульскую защиту и поддержку семьям погибших, чтобы по-возможности быстрее доставить тела домой.

Британская полиция подтвердила, что семеьи погибших проинформированы о случившемся, однако более подробной информации не предоставила.

Напомним, тела были найдены 23 октября в прицепе рефрижератора в индустриальном парке Эссекса. Прицеп попал в Великобританию на корабле из Бельгии.

Сначала британская полиция сообщила, что погибшие, скорее всего, граждане Китая, однако несколько вьетнамских семей после этого выразили подозрение, что умершие могут быть их близкими.

25-летний водитель грузовика задержан, он обвиняется в убийстве, отмывании денег и вербовке с целью поддержки нелегальной миграции.