В Лос-Анджелесе на днях прошел премьерный показ картины американского режиссера Ноа Баумбаха "Брачная история", главную роль в которой сыграла Скарлетт Йоханссон. Голливудская красавица предстала перед публикой в потрясающем платье с корсетом, который так и хочется расстегнуть. Плюс современных корсетов в том, что крючки на них заменены на молнии.