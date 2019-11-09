"По-братски": Латвийская автономная православная церковь претендует на 10 приходов

По словам основателя Латвийской Православной Автономной Церкви Константинопольского Патриархата Виктора Контузорова, он претендует на 10 приходов Латвийской Православной Церкви Московского Патриархата. Решать этот вопрос он намерен по-братски.

"Нам надо как-то уравновешивать это дело мирно и по доброму. Прежде всего, мы напишем письмо и обратимся к нашим братьям по вере, что восстановлена историческая действительность и правда и поэтому надо поделиться. Из 106 приходов церкви Московского Патриархата нам нужно сейчас 10", – сказал Русскому вещанию LTV Виктор Конутзоров.

В Латвийской православной церкви Московского патриархата считают, что у новообразования нет никакой связи с довоенной Латвийской Православной Церковью Константинопольского Патриархата, поскольку уроженец России Виктор Контузоров приехал сюда после "перестройки".

Ни о каком разделе собственности, по мнению члена Синода Латвийской Православной Церкви Московского Патриархата Николая Тихомирова, не может быть и речи, поскольку нет преемствености.

"Они организовали свою новую религиозную организацию, которой никогда до них не было в Латвии.

Как они могут претендовать на то, что им никогда не принадлежало? Наследниками чего они никаким образом не являются. Это недобросовестная деятельность.

Братские отношения существуют между православными. Господин Контузоров не православный, не священник, не епископ и даже не мирянин", – сообщил Николай Тихомиров Русскому вещанию LTV.

В 1997 году Виктор Контузоров был отлучен от церкви и предан анафеме. Между тем, каждый год Константинопольский патриархат издает книгу - диптих. Это список всех в мире православных церквей с именами и контактами епископов.

Как признался "Личному делу" сам Виктор Контузоров в диптихе от 2018 года его нет. Но говорит, что все впереди и скоро его имя там появится, поскольку процесс признания уже запущен.

Если православные Московского патриархата не поделятся с Виктором Контузоровым приходами, он намерен обратиться в суд.