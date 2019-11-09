Сб, 9.11.2019
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В Юрмале, возможно, вернут плату за въезд в город не только летом

Въезд в Юрмалу в Приедайне

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Юрмальская дума, возможно, актуализирует вопрос о возобновлении взимания платы за въезд в город на протяжении всего года, а не только в летний сезон, сообщил агентству LETA депутат Юрмальской думы Роланд Парасигс-Парасиньш.

Депутат рассказал, что на этой неделе в думе был рассмотрен проект бюджета следующего года департамента информационных технологий (IT) муниципалитета, где было указано, что департамент может нуждаться в дополнительном финансировании, если будет продлен сезон платы за въезд в город.

По его словам, во время заседания заместитель председателя думы Рита Спроге заявила, что дискуссии по этому вопросу в думе действительно ведутся, хотя конкретных решений в ответственных комитетах принято не было.

Сама Спроге доверила предоставить комментарий по этому вопросу отделу общественных отношений Юрмальской думы, где агентству LETA сообщили, что с 2014 года вопрос о введении платы за въезд в город на протяжении всего года неоднократно обсуждался в муниципалитете, потому что самоуправление время от времени получает жалобы жителей города на то, что в осенний и зимний период транзитный поток через город увеличивается.

Однако дума утверждает, что этот вопрос не был передан на рассмотрение комиссий, и на данный момент менять привычный порядок не планируется.

В свою очередь Парасигс-Парасиньш считает, что, если бы эта идея не была актуальной, она не упоминалась бы в бюджете IT-департамента думы.

  • Плата за въезд в Юрмалу была установлена в 1996 году, однако в 2013 году она была отменена в осенне-зимний период, чтобы способствовать развитию компаний, предоставляющих услуги, и увеличению числа туристов в холодное время года.
  • В летний сезон плата за въезд в город составляет два евро.

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