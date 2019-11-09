В Юрмале, возможно, вернут плату за въезд в город не только летом

Депутат рассказал, что на этой неделе в думе был рассмотрен проект бюджета следующего года департамента информационных технологий (IT) муниципалитета, где было указано, что департамент может нуждаться в дополнительном финансировании, если будет продлен сезон платы за въезд в город.

По его словам, во время заседания заместитель председателя думы Рита Спроге заявила, что дискуссии по этому вопросу в думе действительно ведутся, хотя конкретных решений в ответственных комитетах принято не было.

Сама Спроге доверила предоставить комментарий по этому вопросу отделу общественных отношений Юрмальской думы, где агентству LETA сообщили, что с 2014 года вопрос о введении платы за въезд в город на протяжении всего года неоднократно обсуждался в муниципалитете, потому что самоуправление время от времени получает жалобы жителей города на то, что в осенний и зимний период транзитный поток через город увеличивается.

Однако дума утверждает, что этот вопрос не был передан на рассмотрение комиссий, и на данный момент менять привычный порядок не планируется.

В свою очередь Парасигс-Парасиньш считает, что, если бы эта идея не была актуальной, она не упоминалась бы в бюджете IT-департамента думы.