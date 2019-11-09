Страны Балтии назвали падение Берлинской стены "крахом империи зла"

9 ноября в немецкой столице отпраздновали 30-ю годовщину падения Берлинской стены. В Риге в честь 30-летия падения коммунизма в Германии в цвета немецкого флага подсветили Ратушу.
Как сообщает Deutsche Welle, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его коллеги из четырех восточноевропейских стран - Венгрии, Польши, Словакии и Чехии - прибыли к стене вместе, на одном микроавтобусе.
"Без мужества и воли к свободе поляков и венгров, чехов и словаков были бы невозможны ни мирные революции в Восточной Европе, ни объединение Германии", - сказал Штайнмайер, открывая на территории мемориала памятник вкладу этих четырех государств в преодоление "железного занавеса" и объединение Европы.
В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель заявила что этот день
"особенным образом отражает как самые ужасные, так и самые счастливые моменты немецкой истории, этот день напоминает нам о необходимости решительно противостоять ненависти, расизму и антисемитизму".
Deutsche Welle поясняет, что Меркель имела в виду историческое совпадение - 9 ноября 1989 года пала Берлинская стена, а 9 ноября 1938 года в гитлеровской Германии прошли еврейские погромы, за которыми последовали преступления нацистов против человечества и Холокост.
В субботу, 9 ноября, было обнародовано совместное заявление главы МИД Эстонии Урмаас Рейнсалу, Латвии Эдгарса Ринкевича и Литвы Линаса Линкявичюса. Падение Берлинской стены 30 лет назад стало "началом конца коммунистической тирании в Европе", считают они.
Это событие "самым прямым и решительным образом ознаменовало крах империи зла" и позволило "порабощенным народам вернуться в семью свободной и демократической Европы", говорится в документе.
Министры стран Балтии отметили, что "бесконечно благодарны" тем, кто отдал свою жизнь, чтобы приблизить падение Стены - "одного из самых темных символов разделенной Европы".
"Ощущение было такое, будто плотину прорвало, в прямом смысле этого слова", - вспоминает Катрин Хаттенхауэр о ночи, когда рухнула #БерлинскаяСтена. До этого девушка пять недель провела в одиночной камере за то, что потребовала открытой страны для свободных людей... pic.twitter.com/rw2w1SaIPM— DW на русском (@dw_russian) 9 ноября 2019 г.