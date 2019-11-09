Страны Балтии назвали падение Берлинской стены "крахом империи зла"

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Как сообщает Deutsche Welle, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его коллеги из четырех восточноевропейских стран - Венгрии, Польши, Словакии и Чехии - прибыли к стене вместе, на одном микроавтобусе.

"Без мужества и воли к свободе поляков и венгров, чехов и словаков были бы невозможны ни мирные революции в Восточной Европе, ни объединение Германии", - сказал Штайнмайер, открывая на территории мемориала памятник вкладу этих четырех государств в преодоление "железного занавеса" и объединение Европы.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель заявила что этот день

"особенным образом отражает как самые ужасные, так и самые счастливые моменты немецкой истории, этот день напоминает нам о необходимости решительно противостоять ненависти, расизму и антисемитизму".

Deutsche Welle поясняет, что Меркель имела в виду историческое совпадение - 9 ноября 1989 года пала Берлинская стена, а 9 ноября 1938 года в гитлеровской Германии прошли еврейские погромы, за которыми последовали преступления нацистов против человечества и Холокост.

В субботу, 9 ноября, было обнародовано совместное заявление главы МИД Эстонии Урмаас Рейнсалу, Латвии Эдгарса Ринкевича и Литвы Линаса Линкявичюса. Падение Берлинской стены 30 лет назад стало "началом конца коммунистической тирании в Европе", считают они.

Это событие "самым прямым и решительным образом ознаменовало крах империи зла" и позволило "порабощенным народам вернуться в семью свободной и демократической Европы", говорится в документе.

Министры стран Балтии отметили, что "бесконечно благодарны" тем, кто отдал свою жизнь, чтобы приблизить падение Стены - "одного из самых темных символов разделенной Европы".