После падения Берлинской стены ее фрагмент был подарен Латвии - до сих пор его можно увидеть в Риге, в парке Кронвальда, где он успешно объединен с фрагментом бетонной стены, построенной у здания Сейма в 1991 году во время баррикад.

В субботу, 9 ноября, исполняется 30 лет с падения "железного занавеса" - события, которое безусловно поспособствовало и восстановлению независимости Латвии.

"Когда я впервые был в Берлине, остатки Берлинской стены, конечно, были для меня одним из обязательных объектов для посещения. Еще до того, как я добрался до руин "железного занавеса", меня удивили продающиеся на каждом шагу за бешеные деньги кусочки бетона разной величины - фрагменты Берлинской стены.

Я тоже купил самый меленький кусочек Берлинской стены и привез его в Латвию, только потом узнав, что в парке Кронвальда уже стоит гораздо больший "сувенир" - настоящий фрагмент Берлинской стены, объединенный с фрагментом бетонной стены баррикад 1991 года.

Именно этот объект я вспомнил в преддверии 30-летней годовщины падения Берлинской стены и решил отправиться взглянуть на него", - пишет журналист TVNET Роландс Виркс.

- ФОТО: Rolands Virks (TVNET)

Памятник открыт в 1992 году, однако для фрагмента Берлинской стены это не были первые дни в Латвии, а именно - уже в 1990 году он был представлен на выставке в Риге, посвященной политической атмоде стран Восточной Европы. После этого директор музея Haus am Checkpoint Charlie подарил его столице Латвии.

Как говорится в книге О.Спаритиса "Памятники Риги и декоративная скульптура", в 1992 году его объединили в один памятный ансамбль с фрагментом бетонной стены, построенной у здания Сейма во время баррикад 1991 года. Здесь сделали алтарь для возложения цветов, на котором оставили надпись на латышском и немецком языке:

"После выставки Музея Берлинской стены Haus am Checkpoint Charlie в Риге в ноябре 1990 года директор Райнер Хильдебранд подарил этот фрагмент столице Латвии".

"Nach der Ausstellung des Berliner Museums "Haus am Checkpoint Charlie" im November 1990 in Riga hat der Direktor des Museums Dr.Rainer Hildebrand dieses Fragment der Mauer der Hauptstadt Lettlands geschenkt".

ФОТО: Rolands Virks (TVNET)

А на блоках памяти баррикад написано на латышском и русском языке:

"Berlīnes mūris nošķīra

Rīgas mūris mūs vieno

Tikai mīlēsim savu tuvāko

Un lūgsim dievu par ienaidnieku".

***

"Разъединяла стена Берлинская

Объединяет стена нас Рижская

Только за врага нашего помолимся

И любить будем своего ближнего".

ФОТО: Rolands Virks (TVNET)

В 2011 году памятник был отреставрирован и после этого к нему была добавлена информативная табличка на латышском, немецком, английском и русском языке.

Латвия - не единственная страна, в которой есть фрагменты Берлинской стены, после падения они были подарены крупнейшим городам мира, однако в нашем случае уникальны блоки памяти баррикад, которые дополнили этот фрагмент не только визуально, но и символично.