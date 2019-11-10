Стильное секси от 61-летней Шэрон Стоун: кожаный комбинезон и яркие шпильки

61-летняя американская актриса Шэрон Стоун побывала недавно в Мадриде на церемонии вручения премии журнала Harper's Bazaar. После официального мероприятия она решила еще ненадолго задержаться в испанской столице, чтобы прогуляться по улочкам города и ознакомиться с местными достопримечательностями.