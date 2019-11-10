Вс, 10.11.2019
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Стильное секси от 61-летней Шэрон Стоун: кожаный комбинезон и яркие шпильки
Достойно аплодисментов!

ФОТО: SIPA/Scanpix

61-летняя американская актриса Шэрон Стоун побывала недавно в Мадриде на церемонии вручения премии журнала Harper's Bazaar. После официального мероприятия она решила еще ненадолго задержаться в испанской столице, чтобы прогуляться по улочкам города и ознакомиться с местными достопримечательностями.

Во время одной из таких прогулок звезда "Основного инстинкта" попала в объективы папарацци - они запечатлели ее на выходе из ресторана.

Одна из самых сексуальных голливудских див была одета в коричневый кожаный комбинезон с накладыми карманами на груди и поясом на талии и красные лодочки на высоком каблуке.

Дополнили модный образ Стоун стильные солнцезащитные очки, сумка через плечо и молочного цвета пальто, которое она держала в руках.

И этот выход достоен аплодисментов!

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

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