Стильное секси от 61-летней Шэрон Стоун: кожаный комбинезон и яркие шпильки
61-летняя американская актриса Шэрон Стоун побывала недавно в Мадриде на церемонии вручения премии журнала Harper's Bazaar. После официального мероприятия она решила еще ненадолго задержаться в испанской столице, чтобы прогуляться по улочкам города и ознакомиться с местными достопримечательностями.
Во время одной из таких прогулок звезда "Основного инстинкта" попала в объективы папарацци - они запечатлели ее на выходе из ресторана.
Одна из самых сексуальных голливудских див была одета в коричневый кожаный комбинезон с накладыми карманами на груди и поясом на талии и красные лодочки на высоком каблуке.
Дополнили модный образ Стоун стильные солнцезащитные очки, сумка через плечо и молочного цвета пальто, которое она держала в руках.
И этот выход достоен аплодисментов!
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