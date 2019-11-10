Фото и видео: в Таллиннском аэропорту будущий пилот смог сделать то, что 70 лет считалось невозможным

Пианист Арко Наритс вчера сделал то, что 70 лет считалось невозможным: в одиночку 840 раз исполнить произведение композитора Эрика Сати "Vexations".

Концерт начался в восемь часов утра и закончился около шести часов вечера. Это произведение раньше исполнялось только ансамблем или сменяющими друг друга артистами, но никогда – в виде сольного концерта.

Концерт Наритса прошел в Таллиннском аэропорту. На самом деле аэропорт для пианиста привычное место - раньше он работал на контроле безопасности, и весь персонал болел за него, когда он участвовал в передаче "Klassikatähed" ("Звезды классики"). Посвятивший дюжину лет музыке Наритс с этой осени учится на пилота.

Галерея: в Таллиннском аэропорту будущий пилот смог сделать то, что 70 лет считалось невозможным

Француз Эрик Сати (1866 – 1925) был экстравагантным композитором и пианистом. Произведение "Vexations" (переводится с французского как притеснение, досада, раздражение, неприятности, обиды) было написано в 1894 году. На загадочном листке с нотной записью есть ремарка: "Чтобы сыграть этот мотив 840 раз подряд, рекомендую предварительно подготовиться – в глубочайшей тишине и серьезной неподвижности". Количество повторений кажется настолько неправдоподобным, что наши современники склоняются к мысли о допущенной описке или о том, что произведение вообще не предназначалось для исполнения на публике.