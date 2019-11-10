Фото и видео: в Таллиннском аэропорту будущий пилот смог сделать то, что 70 лет считалось невозможным

Вчера, 9 ноября, в восемь часов утра в Таллиннском аэропорту начался десятичасовой фортепианный концерт пианиста Арко Наритса – за это время он 840 раз исполнил произведение Эрика Сати "Vexations", сообщает Rus.Postimees.
Пианист Арко Наритс вчера сделал то, что 70 лет считалось невозможным: в одиночку 840 раз исполнить произведение композитора Эрика Сати "Vexations".
Концерт начался в восемь часов утра и закончился около шести часов вечера. Это произведение раньше исполнялось только ансамблем или сменяющими друг друга артистами, но никогда – в виде сольного концерта.
Концерт Наритса прошел в Таллиннском аэропорту. На самом деле аэропорт для пианиста привычное место - раньше он работал на контроле безопасности, и весь персонал болел за него, когда он участвовал в передаче "Klassikatähed" ("Звезды классики"). Посвятивший дюжину лет музыке Наритс с этой осени учится на пилота.
Галерея: в Таллиннском аэропорту будущий пилот смог сделать то, что 70 лет считалось невозможным
Француз Эрик Сати (1866 – 1925) был экстравагантным композитором и пианистом. Произведение "Vexations" (переводится с французского как притеснение, досада, раздражение, неприятности, обиды) было написано в 1894 году. На загадочном листке с нотной записью есть ремарка: "Чтобы сыграть этот мотив 840 раз подряд, рекомендую предварительно подготовиться – в глубочайшей тишине и серьезной неподвижности". Количество повторений кажется настолько неправдоподобным, что наши современники склоняются к мысли о допущенной описке или о том, что произведение вообще не предназначалось для исполнения на публике.
Когда в 1963 году "Vexations" было впервые исполнено в концертном формате, пианисты сменяли друг друга, и концерт продлился в общей сложности почти 18 часов. Чаще всего произведение так и исполняется – с чередованием пианистов, сольное исполнение встречается реже, не многие на такое решаются. Подобное мероприятие испытывает пианиста на прочность – задача не из легких, как в физическом, так и в психологическом плане – в течение десяти часов музыка не должна смолкать ни на секунду.