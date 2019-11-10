Вс, 10.11.2019
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Взрыв и стрельба в Швеции: один подросток погиб, другой тяжело пострадал

ФОТО: SCANPIX

15-летний подросток был убит, когда неизвестные начали стрельбу по пиццерии в шведском Мальмё. Об этом сообщает Sky News.

Второй подросток находится в критическом состоянии после ранения в результате стрельбы на оживленной площади.

Инцидент произошёл около 9 вечера в субботу. Associated Press передаёт, что очевидцы видели, как нападавшие скрылись с места ЧП на велосипедах.

Это произошло спустя несколько минут после взрыва в другом районе Мальмё, когда взорвалась бомба. Устройство было заложено под машину.

Автомобиль был уничтожен, другие авто поблизости повреждены, однако, как сообщается, пострадавших в инциденте нет. 

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