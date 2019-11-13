Гибель рабочего на крыше Минфина: с должности ушла член правления VNĪ

Рабочий, занятый на замене кровли здания Минфина, сорвался с крыши и погиб в пятницу, 8 ноября.

"Я готова уйти с должности члена правления, взяв на себя моральную ответственность за случившееся на улице Смилшу, 1. Считаю, что такое решение важно и для репутации VNĪ, и для дальнейшего развития предприятия, а также поднимет вопросы безопасности труда в строительной отрасли и обществе в целом", - заявила Грушкевица, которая в правлении VNĪ отвечала за развитие и строительные проекты.

Председатель совета VNĪ Мартиньш Бичевскис сообщил, что совет предприятия принял заявление Грушкевицы.

"Хотя ответственность за то, что произошло во время замены кровли здания на ул. Смилшу, 1, несут строители, Грушкевица сообщила совету о намерении уйти с должности, и совет ее заявление принял", - сказал он.

"Мы обязались сделать все, чтобы в дальнейшем избежать подобных происшествий. Сразу после несчастного случая мы создали группу по кризисному управлению, чтобы провести служебную проверку и скрупулезно оценить, как и насколько точно работали сотрудники нашей компании, все ли было сделано в соответствии с внутренними и внешними нормативными актами", - сказал руководитель VNĪ.

Вся информация об условиях проведения ремонтных работ на объекте и произошедшем несчастном случае запрошена у строителей - объединения предприятий Delta Construction и SCM Latvia.

VNĪ также сообщает, что объединение Delta Construction и SCM Latvia привлекло для работ на объекте субподрядчика - предприятие RK Livi, о чем VNĪ как заказчик не было информировано.

В настоящее время RK Livi отрицает, что погибший был рабочим этого предприятия. VNĪ ставит под сомнение предоставленные предприятием объяснения, обстоятельства произошедшего расследует полиция.

В Минфине агентству LETA сообщили, что глава ведомства Янис Рейрс поручил VNĪ незамедлительно провести тщательную проверку фактов и процедур не только в связи с инцидентом в сфере безопасности труда, но и возможной неуплатой налогов и занятостью без трудового договора.