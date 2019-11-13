RUS TVNETКрасоткаЖизньОн годится ей в сыновья, или Дамы с очень молодыми мужьями 2 13 ноября 2019, 14:13Он годится ей в сыновья, или Дамы с очень молодыми мужьямиРусский TVNET 1 / 7ФОТО: SIPA/EPA/AFP/ScanpixЛюбви все возрасты покорны или же любовь слепа? Что ты думаешь об этих нестандартных парах, которые поддались не просто страсти, а официально сказали "да" у алтаря? 2 Продолжение статьи1 / 7ДалееБрижит Макрон (66) и Эммануэль Макрон (41)Брижит Макронвозрастджейсон момоаженщиналюбовьмужчинамужчина и женщинамужчинымужчины и женщиныотношениятина тернерхайди клумЭммануэль Макрон