"Вместо того, чтобы работать, они воют на Луну": депутаты переругались на заседании по бюджету

Ивар Зариньш ("Согласие") призвал сделать перерыв, чтобы не делать заседание, и так превратившееся в фарс, в еще больший фарс.

Райвис Дзинтарс (VL-TB/LNNK) на это ответил, сказав: "Если бы оппозиция не занималась демагогией, заседание можно было бы закончить своевременно, возобновив завтра. Но так как этого не происходит, мы вынуждены работать дольше".

Даниэль Павлютс (Attīstībai/Par!) также отрицательно высказался о том, что опытные политики превращают заседание в фарс. Он отметил, что целью заседания было рассмотреть бюджет 2020 года, а "не доказывать, что кто-то не устанет".

Мартиньш Бондарс (Attīstībai/Par!) попросил не злиться на часть коллег, так как вчера началась полнолуния.

"Я за перерыв в тот момент, когда будет проделана работа. Ненормально, что в течение одного дня рассмотрено лишь 35 предложений.

Стоит согласиться, что полнолуния повлияла на психику некоторых, и вместо того, чтобы работать, они воют на Луну", - заявил он.

Марис Кучинскис (СЗК) тоже отметил, что это будет "бюджет полнолуния, и это плохо".

"Ничего хорошего из длинных заседаний не получалось. В 2016 году ничего хорошего в долгом заседании не было. Валдис Калнозолс только хорошо отдохнул", - напомнил он.

Эти дебаты о перерыве стали занимать больше времени, чем работа над законопроектом, заключила LETA.

Незадолго до полуночи заседание все же было прервано до утра четверга. За 14 часов дебатов депутаты приняли меньшую часть законопроектов.