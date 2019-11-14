Фото: Появились слухи о четвертой беременности 45-летней певицы Натали

Недавно СМИ сообщили о том, что популярная певица Натали якобы ждет четвертого ребенка. Исполнительница хита "Ветер с моря дул" решила лично прокомментировать происходящее.
Ажиотаж и слухи вызвали фото артистки вместе с сыном Анатолием. Кому-то из подписчиков показалось, что звезда скрывает под одеждой округлившийся животик.
Большой праздник! Детский Музыкальный театр юного актёра! (бессменный руководитель Александр Фёдоров!) Выпускники театра-Николай Басков !,Валерия Ланская,Наталья Громушкина и т.д.! Поздравляем с 30-летием! Процветания,благополучия,чудесных событий! #новаясценабольшоготеатра #праздникжизни #хорошегонастроения #николайбасков #мужчинамечта
Уже в следующей публикации певица разместила снимок в купальнике, где дала подробный комментарий по поводу своей предполагаемой беременности.
Не беременна. Может, и рада была бы, но пока нет. Спасибо за трепетное отношение к моему животику... (после предыдущего фото в костюмчике всюду написали про беременность). Но осторожнее. А то и "накаркать" можно - пошутила Натали.
Подписчики артистки восхитились фигурой 45-летней звезды и не скупились на комплименты.
"Стройняшка", "Супер", "Идеально выглядите! Не слушайте завистников, Вы бесподобны!", "Очень идеальный и сексуальный животик", "Вы похожи на пионовый сад", - писали певице фолловеры.