СМИ: В Москве пропала 86-летняя актриса Татьяна Доронина

Портал Topnews.ru цитирует шоумена, который искренне беспокоится о состоянии Татьяны Васильевны.

"Весной она попала в больницу, а сейчас перестала выходить на связь", - сказал он.

86-летняя актриса театра и кино, театральный режиссёр Татьяна Доронина долгие годы работала в театре. Она оставила киносъемки на тридцать лет.

В театре в отсутствие Дорониной стали происходить конфликты между руководством в лице действующего худрука Эдуарда Боякова и труппы.

Напомним, за свою жизнь она пять раз была замужем. К примеру, первым супругом был известный актер Олег Басилашвили. Детей у звезды нет.