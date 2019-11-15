СМИ: В Москве пропала 86-летняя актриса Татьяна Доронина

Исчезновением советской и российской актрисы обеспокоился телеведущий Андрей Малахов. Он заявил, что Инна Чурикова, Александр Михайлов, Олег Басилашвили и Эдвард Радзинский много дней не могут дозвонится до актрисы, которая занимает должность президента МХАТа имени Горького.
Портал Topnews.ru цитирует шоумена, который искренне беспокоится о состоянии Татьяны Васильевны.
"Весной она попала в больницу, а сейчас перестала выходить на связь", - сказал он.
86-летняя актриса театра и кино, театральный режиссёр Татьяна Доронина долгие годы работала в театре. Она оставила киносъемки на тридцать лет.
В театре в отсутствие Дорониной стали происходить конфликты между руководством в лице действующего худрука Эдуарда Боякова и труппы.
Напомним, за свою жизнь она пять раз была замужем. К примеру, первым супругом был известный актер Олег Басилашвили. Детей у звезды нет.
Актриса известна по таким картинам, как "Три тополя на Плющихе", "Мачеха", "Капель", "Валентин и Валентина" и многим другим. Трижды читателями журнала "Советский экран" выбирали Татьяну Васильевну лучшей актрисой года (1967, 1968 и 1973).