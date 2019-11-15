Фото: В Stockmann открылся концептуальный магазин всемирно признанных латышских дизайнеров

В одном месте представлены как получившие признание в Латвии и в мире бренды одежды и аксессуаров Baiba Ladiga, Dinari Jewels, Baiba Ripa, Sofia Lark, так и Glass Wolf, RR leather accessories, Timeless Riga, Lokali, Daiļrades dizains, June 9 concept и Nada, а также бренд светильников Šmita lampas.

Как сообщила маркетинговый руководитель универмага Stockmann Даце Кокина, уже десятый год с учетом большого интереса местных и иностранных покупателей в ноябре – месяце, когда Латвийское государство отмечает годовщину своего основания – магазин дает возможность приобрести изделия концептуального дизайна признанных латышских брендов.

ФОТО: Пресс-фото

"Первый раз в специально открытом pop-up магазине на 3-м этаже будут доступны тщательно подобранные предметы одежды и аксессуары из осенне-зимних коллекций 11 латвийских дизайнеров моды, в том числе признанных в мире брендов Baiba Ripa, Dinari Jewels, Baiba Ladiga, Sofia Lark, в процессе создания которых большое внимание уделялось функциональности и устойчивости, а также влиянию моды на окружающую среду, что нашло отражение и в выборе материалов, и в многосторонности дизайна и возможностей его использования в долгосрочной перспективе. В свою очередь в сегменте дизайна интерьера покупатели познакомятся с уникальными световыми объектами бренда Šmita lampas, созданными из пустых бутылок", - рассказала Даце Кокина, добавив, что в определенные дни клиенты смогут оформить индивидуальные заказы и лично встретиться с дизайнерами.

ФОТО: Пресс-фото

Источником вдохновения для коллекции FUNGI представленного в концептуальном магазине бренда Baiba Ladiga стали грибы, их органические формы и необычный характер. Как рассказала дизайнер Байба Ладига-Кобаяши, источником вдохновения для создания коллекции стали грибы, микроорганизмы, например, дрожжевой и плесневой грибок, что придает одежде одновременно и романтическое, и структурированное настроение: "Рассматривая грибы как источник вдохновения, мы обнаружили, что они окутаны таинственностью потому, что человечество мало осознает возможности этих организмов. Собирание грибов – это национальное хобби в конце лета и осенью, что, возможно, связано с интровертной природой латыша".

В свою очередь создатели коллекций бренда Baiba Ripa черпали вдохновение в суровой северной природе.

"При изготовлении линии одежды использовались высококачественные исходные материалы в соединении с повседневными нуждами современных людей, что позволило создать отличные продукты, которые будут носиться на протяжении нескольких сезонов", - говорит дизайнер Байба Рипа.

ФОТО: Пресс-фото

Наряду с одеждой, бренд ювелирных изделий Sofia Lark, получивший признание на международных конкурсах и мессах моды, призывает женщин подчеркивать свою сущность и характер при помощи украшений. Украшения Sofia Lark изготовлены из бронзы и серебра, они созданы для сильных женщин, которые знают, чего хотят. В свою очередь бренд светильников Šmita lampas считает, что свет вдохновлял человечество во все времена, от рассвета до заката.

"Свет – это не только физический процесс, но и состояние личности, переживающей добрые мысли и ощущения, и Šmita lampas созданы для того, чтобы помочь окружающей нас среде стать более светлой и уютной и после того, как наступают вечерние сумерки", - рассказывают авторы идеи Каспар Шмитс и Ивета Шмита. Лампы изготавливаются с особой тщательностью, позволяя опустевшим винным бутылкам возродиться в новом качестве.

ФОТО: Пресс-фото

"Каждая бутылка, которой посчастливилось стать лампой Шмита, однажды уже содержала в себе солнечный свет, который проник в нее вместе с вином, приготовленным из напоенных солнцем ягод винограда, а каждая опустошенная бутылка доставила своему хозяину радость, позволив отметить некое особое событие или просто хорошо провести время. Таким образом, Šmita lampas продлевают жизнь винных бутылок, заново наполняя их светом", - подчеркнули представители бренда.

Галерея: В Stockmann открылся концептуальный магазин всемирно признанных латышских дизайнеров