Во Франции бушует метель: один погибший и 300 000 домов без электричества

Как минимум 300 000 домов остались без электроэнергии на юго-востоке Франции из-за сильного снегопада. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал BFMTV.
Основной причиной сбоев электроснабжения называют обрывы ЛЭП в результате падения деревьев, которые не могут выдержать тяжести выпавшего снега. В департаменте Изер упавшее дерево убило водителя.
"В настоящий момент мы фиксируем 300 тысяч домов, оставшихся без электричества", - приводит РИА "Новости" слова представителя французской компании электроснабжения Enedis.
Представитель также отметил, что выпало "большое количество снега" и назвал всю ситуацию "исключительной", так как снег выпал сконцентрировано на одной территории.
Согласно его словам, снег налипает на проводах и ветвях деревьев, в результате чего возникают короткие замыкания.
В четверг, 14 ноября, в семи департаментах региона объявили оранжевый уровень угрозы из-за сильных снегопадов и гололеда.
Галерея: Метель во Франции