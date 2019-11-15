Во Франции бушует метель: один погибший и 300 000 домов без электричества

Основной причиной сбоев электроснабжения называют обрывы ЛЭП в результате падения деревьев, которые не могут выдержать тяжести выпавшего снега. В департаменте Изер упавшее дерево убило водителя.

ФОТО: MOURAD ALLILI MOURAD/SIPA / MOURAD ALLILI MOURAD/SIPA

"В настоящий момент мы фиксируем 300 тысяч домов, оставшихся без электричества", - приводит РИА "Новости" слова представителя французской компании электроснабжения Enedis.

Представитель также отметил, что выпало "большое количество снега" и назвал всю ситуацию "исключительной", так как снег выпал сконцентрировано на одной территории.

Согласно его словам, снег налипает на проводах и ветвях деревьев, в результате чего возникают короткие замыкания.

В четверг, 14 ноября, в семи департаментах региона объявили оранжевый уровень угрозы из-за сильных снегопадов и гололеда.