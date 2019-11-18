Латвия отмечает 101-ю годовщину! Все самое важное глазами TVNET

Сегодня, 18 ноября, мы отмечаем 101-ю годовщины провозглашения Латвийской Республики. На протяжении всего дня TVNET рассказывает все самое важное о том, как проходят торжества в разных точках нашей страны, а также за ее пределами.
Мероприятия в Риге:
- В столице торжества начнутся с экуменического богослужения в Домском соборе, после чего у памятника Свободы состоится церемония возложения цветов.
- После этого на набережной 11 ноября пройдет военный парад Национальных вооруженных сил, Министерства внутренних дел и подразделений союзников.
- Вечером у памятника Свободы пройдет торжественное мероприятие, во время которого с речью выступит президент Латвии Эгил Левитс.
- В 21:00 на набережной 11 ноября по традиции люди вместе споют гимн Латвии, а затем состоится праздничный салют.
- После салюта на набережной выступление начнут шесть диджеев латвийских радиостанций.
- Продолжается также Staro Rīga!
- 18 ноября общественный транспорт в Риге - бесплатный!