Пн, 18.11.2019
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Латвия отмечает 101-ю годовщину! Все самое важное глазами TVNET

Памятник Свободы

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Сегодня, 18 ноября, мы отмечаем 101-ю годовщины провозглашения Латвийской Республики. На протяжении всего дня TVNET рассказывает все самое важное о том, как проходят торжества в разных точках нашей страны, а также за ее пределами. 

Мероприятия в Риге:

  • В столице торжества начнутся с экуменического богослужения в Домском соборе, после чего у памятника Свободы состоится церемония возложения цветов.
  • После этого на набережной 11 ноября пройдет военный парад Национальных вооруженных сил, Министерства внутренних дел и подразделений союзников.
  • Вечером у памятника Свободы пройдет торжественное мероприятие, во время которого с речью выступит президент Латвии Эгил Левитс.
  • В 21:00 на набережной 11 ноября по традиции люди вместе споют гимн Латвии, а затем состоится праздничный салют.
  • После салюта на набережной выступление начнут шесть диджеев латвийских радиостанций.
  • Продолжается также Staro Rīga!
  • 18 ноября общественный транспорт в Риге - бесплатный!

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