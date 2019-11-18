Вкусные блинчики и дружелюбные местные: Рига глазами иностранца

Американский влогер LukeLifeCharms этим летом посетил Латвию и поделился впечатлениями со своими подписчикам. Их у него более 50 000.
За время, проведенное в Риге, он узнал Кристапа Порзиньгиса, изображение которого украшало витрину магазина, стал фанатом местной кухни и порадовался дружелюбным латышам.
Знакомство с городом он начал со Старой Риги: "Здесь красиво", сказал он на первом из четырех видео о Риге.
"Очень впечатляет", - признал влогер. Он описал Ригу как пересечение Вроцлава и Будапешта с улицами Праги.
LukeLifeCharms рассказал, что местные очень дружелюбные.
Уже в автобусе из Вильнюса в Ригу ему удалось подружиться с попутчиком, который отвез его прогуляться по Юрмале. Возможно, представление о замкнутых латышах лишь стереотип.
Особый комплимент влогера получили обеденные места в Риге. Правда, он ни раз терялся в широком предложении булочек в кондитерских.
LukeLifeCharms отмечает - если бы ему пришлось выбирать только одно место, которое в Риге стоит увидеть, он бы выбрал Старый город.
На одном из видео влогер поделился, что один из его лучших друзей - латыш, проживающий в Барселоне.
Отметим, у влогера на YouTube-канале 51 000 подписчиков. На протяжении нескольких месяцев он путешествует по Восточной и Западной Европе, снимая свои самые яркие впечатления.