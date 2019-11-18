Вкусные блинчики и дружелюбные местные: Рига глазами иностранца

За время, проведенное в Риге, он узнал Кристапа Порзиньгиса, изображение которого украшало витрину магазина, стал фанатом местной кухни и порадовался дружелюбным латышам.

Знакомство с городом он начал со Старой Риги: "Здесь красиво", сказал он на первом из четырех видео о Риге.

"Очень впечатляет", - признал влогер. Он описал Ригу как пересечение Вроцлава и Будапешта с улицами Праги.

LukeLifeCharms рассказал, что местные очень дружелюбные.

Уже в автобусе из Вильнюса в Ригу ему удалось подружиться с попутчиком, который отвез его прогуляться по Юрмале. Возможно, представление о замкнутых латышах лишь стереотип.

Особый комплимент влогера получили обеденные места в Риге. Правда, он ни раз терялся в широком предложении булочек в кондитерских.

LukeLifeCharms отмечает - если бы ему пришлось выбирать только одно место, которое в Риге стоит увидеть, он бы выбрал Старый город.

На одном из видео влогер поделился, что один из его лучших друзей - латыш, проживающий в Барселоне.