Пн, 18.11.2019
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Вкусные блинчики и дружелюбные местные: Рига глазами иностранца

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube video

Американский влогер LukeLifeCharms этим летом посетил Латвию и поделился впечатлениями со своими подписчикам. Их у него более 50 000.

За время, проведенное в Риге, он узнал Кристапа Порзиньгиса, изображение которого украшало витрину магазина, стал фанатом местной кухни и порадовался дружелюбным латышам.

Знакомство с городом он начал со Старой Риги: "Здесь красиво", сказал он на первом из четырех видео о Риге.

"Очень впечатляет", - признал влогер. Он описал Ригу как пересечение Вроцлава и Будапешта с улицами Праги. 

LukeLifeCharms рассказал, что местные очень дружелюбные. 

Уже в автобусе из Вильнюса в Ригу ему удалось подружиться с попутчиком, который отвез его прогуляться по Юрмале. Возможно, представление о замкнутых латышах лишь стереотип.

Особый комплимент влогера получили обеденные места в Риге. Правда, он ни раз терялся в широком предложении булочек в кондитерских. 

LukeLifeCharms отмечает - если бы ему пришлось выбирать только одно место, которое в Риге стоит увидеть, он бы выбрал Старый город. 

На одном из видео влогер поделился, что один из его лучших друзей - латыш, проживающий в Барселоне. 

Отметим, у влогера на YouTube-канале 51 000 подписчиков. На протяжении нескольких месяцев он путешествует по Восточной и Западной Европе, снимая свои самые яркие впечатления. 

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