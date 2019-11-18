Два парня из Резекне вернулись из-за рубежа и открыли на родине бизнес

Этой весной жителей Резекне порадовало открытие нового, современного кафе.

На заросшем земельном участке Игорь Никитин обустроил яблочный сад с центре города, где на свежем воздухе можно подкрепиться и отлично провести время.

"Приятно, что люди оценили, потому что это был риск. Ничего похожего у нас в городе нет, подход к выбору как напитков, так и блюд - другой, и приятно, что местные оценили", - признался Игорь.

Другой житель Резекне, Виктор Блохин, который вернулся в Латвию полтора года назад после восьми лет за рубежом, открыл свой тренажерный зал. К тому же, он открыл его во дворе дома детства.

Даже после достаточно продолжительной жизни в Англии Виктор так и не принял ее как свою землю и принял решение к тому моменту, когда дочери надо будет идти в школу, вернуться домой.