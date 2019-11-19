Вице-мэр Баранник отстранен от должности

За отстранение Баранника проголосовали все присутствующие на заседании депутаты "Согласия" и партии "Честь служить Риге" (ЧСР), а также все участвовавшие в голосовании депутаты оппозиции - в целом 40 депутатов.

Как заявили представители оппозиции, они поддержали отстранение Баранника, так как всегда считали, что он "не подходит на должность вице-мэра". Дальнейшие планы оппозиции предусматривают созыв трех внеочередных заседаний думы подряд, участвовать в которых она не намерена, чтобы создать основание для роспуска думы.

Роспуск думы может быть инициирован, если три заседания подряд нет кворума. В Рижской думе для кворума в заседании должен участвовать как минимум 31 депутат.

Требование освободить от должности Баранника и прекратить сотрудничество с ФНД выдвинуло "Согласие" в качестве условия продолжения работы в коалиции с ЧСР.

После прекращения сотрудничества с ФНД в коалиции осталось 28 депутатов.

Баранник был назначен на должность вице-мэра 29 марта этого года.