Вт, 19.11.2019
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Вице-мэр Баранник отстранен от должности

Вадим Баранник.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

При поддержке депутатов оппозиции заместитель председателя Рижской думы Вадим Баранник (фракция независимых депутатов, ФНД) сегодня, 19 ноября, освобожден от должности.

За отстранение Баранника проголосовали все присутствующие на заседании депутаты "Согласия" и партии "Честь служить Риге" (ЧСР), а также все участвовавшие в голосовании депутаты оппозиции - в целом 40 депутатов.

Как заявили представители оппозиции, они поддержали отстранение Баранника, так как всегда считали, что он "не подходит на должность вице-мэра". Дальнейшие планы оппозиции предусматривают созыв трех внеочередных заседаний думы подряд, участвовать в которых она не намерена, чтобы создать основание для роспуска думы.

Роспуск думы может быть инициирован, если три заседания подряд нет кворума. В Рижской думе для кворума в заседании должен участвовать как минимум 31 депутат.

Требование освободить от должности Баранника и прекратить сотрудничество с ФНД выдвинуло "Согласие" в качестве условия продолжения работы в коалиции с ЧСР.

После прекращения сотрудничества с ФНД в коалиции осталось 28 депутатов.

Баранник был назначен на должность вице-мэра 29 марта этого года.

В ФНД входят бывшие депутаты "Согласия", исключенные из партии.

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