Поджигателям фоторадара грозит тюремный срок до 10 лет

До сих пор нарушители скорости на Бривибас гатве фиксировал один из размещенных в столице фоторадаров. Однако, кто-то его поджег и пламя полностью уничтожило устройство.

За последние три года это уже седьмой фоторадар, пострадавший от рук вандалов. Чаще всего устройства поджигали. Ранее это уже происходило в Юрмале, Елгаве, Марупском крае, Огре и в Риге.

Заместитель начальника Отдела криминальной полиции участка "Тейка" Михаил Врублевскис в интервью журналистам указал: "Пожарные получили вызов, через семь минут они уже прибыли на место происшествия. Горел фоторадар, потушили. Потом приехали сотрудники полиции, констатировали, что на самом деле был совершен злонамеренный поджог фоторадара, вокруг него были разложены автомобильные шины, возможно, облитые горючим веществом".

Похожий метод использовался и в других случаях поджога фоторадаров - у основания радаров складывали шины и поджигали. Виновнику преступления грозит тюремный срок до 10 лет. Владельцем фоторадаров является CSDD, которая на данный момент подсчитывает убытки, однако все фоторадары на территории Латвии застрахованы.

"На данный момент мы осознаем те повреждения, которые были нанесены и самому устройству, и инфраструктуре. Все стационарные фоторадары и, этот тоже, застрахованы поэтому убытки будут покрываться из средств страховщиков.

На данный момент сложно сказать, каковы эти убытки. Само устройство стоит 49 000 евро, а также, конечно, создание инфраструктуры стоит денег", - пояснила представитель CSDD Иева Берзиня.

Фоторадар на Бривибас гатве до сих пор был одним из самых плодотворных в Риге. Например, в прошлом году в первые десять месяцев прошлого года зафиксировал более 13 000 нарушителей скорости, которым были выписаны штрафы на общую сумму в полмиллиона евро. В CSDD подчеркивают, что будут огорчены те, кто радуется произошедшему, поскольку на месте старого фоторадара в ближайшее время будет установлен новый.