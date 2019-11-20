Ср, 20.11.2019
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Анна Михалкова о сексе в кино: "Уже не в том возрасте, чтобы сниматься в порно"

Анна Михалкова

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Российская киноактриса и продюсер Анна Михалкова в интервью порталу "Медуза", объяснила свое отношение к откровенным постельным сценам в кино. 

"Я, в общем-то, уже не в том возрасте, чтобы сниматься в порно и чувствовать себя комфортно, но дело не только в этом", - сказала Анна на вопрос о картинах "Текст" и "Верность". 

Михалкова отметила, что это интересная тема. Она поддерживает выход таких фильмов, но в России нет "традиций изображения обнаженного тела в живописи, как в Европе". 

"Эта традиция никогда не была развита — и не потому, что мы все моралисты, просто когда российскому зрителю показывают нашего артиста, занимающегося любовью на экране, он видит не персонажа, а самого артиста", - объяснила она. 

Михалкова привела в пример скандал вокруг актрисы Кристины Асмус. Волна обсуждения возникла от того, что зрители видят на экране не героиню, а саму актрису. 

По мнению 45-летней звезды у российского зрителя часто возникает неадекватная реакция на обнаженное тело в кино или театре. При просмотре американского кино такого не происходит. 

Анна Михалкова считает, что такая неготовность и нездоровое отношение зрителей к актером, стало причиной того, что Кирилл Серебренников в фильме "Измена" пригласил на главную роль зарубежную актрису Франциску Петри.

"Если бы это была какая-нибудь наша актриса, то все говорили бы: "Вы видели, что она там творит-то?"" - пояснила Анна. 

Актриса призналась, что для нее неадекватная реакция - это не показатель. Анне просто никогда не предлагали сниматься в подобных сценах. Михалкова всегда старалась работать в другом амплуа, где никогда не надо было раздеваться. 

По мнению Анны, подобная традиция к восприятию обнаженного тела должна складываться годами.

"Натренировать зрителя, наверное, можно, но я не уверена, что это произойдет, если ему просто показывать голых людей", - считает она. 

Михалкова подчеркивает, что современные тенденции в кино меняются. Это происходит не только в России, но и во всем мире. Так было всегда. В 90-х экраны заполонили жестокие, кровавые фильмы, но потом кино трансформировалось и стало более "прилизанным", хотя сейчас жестокость вновь возвращается на экраны. 

Напомним, Анна Пармас и Анна Михалкова в Риге лично представили картину "Давай разведемся!".

Галерея: Премьера картины "Давай разведемся!"

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