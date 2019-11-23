Дом ужасов с "камерой пыток": жуткая история семьи Уэст

Не долго думая, они принимали приглашение пары посетить их дом, но почти никто не возвращался с этих "посиделок".

Некоторым жертвам они предлагали снять в их доме комнату, но потом жестоко насиловали и убивали.

"Камерой пыток" семейства служил подвал их дома, но когда тот переполнился телами жертв, останки начали прятать под досками террасы.

От происходящих в доме ужасов не были защищены и дети, включая двух родных дочерей и сына Розмари. Они терпели регулярное насилие, изнасилования и, в конечном итоге, убийство.

"Люди говорят, что мне повезло, что я выжила, но я бы предпочла умереть. Я все еще чувствую вкус страха.

Я все еще чувствую боль. Воспоминания о детстве никогда не покинут меня", - вспоминает вторая дочь Фреда, Аннемария, в беседе с The Guardian.

После задержания опекунов, девочка дала показания в суде о домашнем насилии. Аннемария и ее сводная сестра Майя стали жертвами регулярного изнасилования со стороны отца и клиентов матери.

В результате зверств Аннемария в раннем возрасте забеременела и была заражена различными венерическими заболеваниями.

Конец жестокости

В поле зрения полиции пара впервые попала в июне 1987 года, когда пропала старшая дочь Розмари и Фреда - Хетер.

Розмари Уэст сказала сотрудникам правоохранительных органов, что "девочка не исчезла, а намеренно покинула семью. Хетер была лесбиянкой и хотела жить самостоятельной жизнью".

Ужасным действиям Розмари и Фреда мог прийти конец в 1992 году, когда их младшая дочь рассказала другу о насилии, которому подвергается дома.

Социальные службы были проинформированы, и обеих дочерей временно изъяли из семьи. Однако девочки были так напуганы, что не смогли дать показания, и в конечном итоге вернулись к своим родителям.

О происходящем в семье Уэст стало известно совершенно случайно.

Фред в присутствии детей часто "шутил", что, если те не будут послушны, то "они окажутся под террасой, как Хетер".

Дети рассказали эту "шутку" социальным работникам, которые немедленно сообщили в полицию.

В 1994 году полиция прибыла в дом Уэстов с ордером. Они обыскали владения семейства и обнаружили останки Хетер, маленькой Шармейн и ее матери, а также восьми других молодых женщин.

Жертвы до сих пор были связаны и с заклеенными ртами. Одно из тел было мумифицировано - в ноздрю женщины была вставлена соломинка, что означало, что Уэсты снабжали ее кислородом, чтобы поддерживать жизнь во время пыток.

У большинства трупов отсутствовала голова, а одному из пострадавших был удален скальп.

В своих мемуарах Мэй Уэст вспоминает: "Когда полиция начала обыскивать сад, мне казалось, что мне снится чудесный сон".

Первоначально всю вину на себя взял Фред. Розмари Уэст сделала вид, что ничего не знает. Но во время расследования была доказана и причастность к убийствам женщины.

В 1995 году она была приговорена к пожизненному заключению. Фред, не дождавшись суда, покончил жизнь самоубийством в своей тюремной камере.