Горбачев ответил на вопрос о его вине в кровопролитии на баррикадах в Латвии и Литве

Журналист спросил Горбачева, почему он допустил падение Берлинской стены в 1989 году, а два года спустя старания стран Балтии по восстановлению независимости были подавлены гораздо жестче.

"Вы вините меня в кровопролитии в Латвии и Литве. Как президент я, конечно, нес ответственность за все, что там случилось. Но, если бы вы изучили документы того времени, вы бы увидели, что я всегда старался решить конфликты политическим путем", - ответил Горбачев.

Он рассказал, что в то время СССР смотрел на Западную Германию как на страну, взявшую курс в направлении демократии после падения режима Гитлера.

"И объединение сейчас, также как и 30 лет назад, понимаем как исполнение давних желаний Восточной и Западной Германии", - рассказал он.

В интервью Горбачев также высказался, что не жалеет о своей политике перестройки.