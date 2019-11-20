Горбачев ответил на вопрос о его вине в кровопролитии на баррикадах в Латвии и Литве

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев в интервью немецкому журналу Der Spiegel уклончиво ответил на вопрос, берет ли он на себя вину за кровопролитие на баррикадах в Латвии и Литве в январе 1991 года.
Журналист спросил Горбачева, почему он допустил падение Берлинской стены в 1989 году, а два года спустя старания стран Балтии по восстановлению независимости были подавлены гораздо жестче.
"Вы вините меня в кровопролитии в Латвии и Литве. Как президент я, конечно, нес ответственность за все, что там случилось. Но, если бы вы изучили документы того времени, вы бы увидели, что я всегда старался решить конфликты политическим путем", - ответил Горбачев.
Он рассказал, что в то время СССР смотрел на Западную Германию как на страну, взявшую курс в направлении демократии после падения режима Гитлера.
"И объединение сейчас, также как и 30 лет назад, понимаем как исполнение давних желаний Восточной и Западной Германии", - рассказал он.
В интервью Горбачев также высказался, что не жалеет о своей политике перестройки.
"Уже было невозможно продолжать так жить", - отметил он.