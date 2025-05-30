СМИ: Украина провела спецоперацию во Владивостоке

Утром в пятницу, 30 мая, во Владивостоке, на Дальнем Востоке России, на территории военной базы РФ произошли два мощных взрыва. Источники в украинских спецподразделениях утверждают, что это была операция, проведенная Главным управлением разведки (ГУР) Украины.
Взрывы произошли на территории 47-го отдельного воздушно-десантного батальона 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.
Один из взрывов произошел у контрольно-пропускного пункта, другой - в казармах подразделения. Есть пострадавшие среди личного состава, а также повреждена военная техника.
Местные жители сообщают, что на место происшествия прибыли как минимум десять машин скорой помощи и вертолет для эвакуации. Тем временем региональные власти, заявили, что атаки не было, а взорвались два газовых баллона, при этом утверждают, что пострадавших нет.
Однако во Владивостоке введен режим контртеррористической операции, а доступ к территории воинской части заблокирован.
155-я бригада морской пехоты активно участвует в боевых действиях против Украины, в том числе задокументировано ее участие в боях за Мариуполь, Угледар и в Курской области.
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