В США от курения вейпа умерли уже 47 человек

В США количество смертей, связанных с заболеванием лёгких, которое вызвано использованием электрических сигарет, достигло 47. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний (ЦКП).
ЦКП сообщает, что в настоящее время подтверждённое количество пациентов с легочными заболеваниями достигло 2 290.
Случаи смерти подтверждены в 25 штатах, жертвам было от 17 до 75 лет.
Должностные лица ещё не выяснили причину вспышки болезни, которая была констатирована в июне, и проводят расследование в нескольких направлениях.
ЦКП в начале ноября сообщал, что ацетат витамина Е был обнаружен во всех образцах жидкости легких 29 пациентов из 10 штатов.
Электронные сигареты доступны в США с 2006 года. Пока что нельзя точно сказать, началось ли данное заболевание только сейчас или оно было раньше, поскольку ранние случаи заболевания, возможно, не были правильно диагностированы.