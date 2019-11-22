В США от курения вейпа умерли уже 47 человек

ЦКП сообщает, что в настоящее время подтверждённое количество пациентов с легочными заболеваниями достигло 2 290.

Случаи смерти подтверждены в 25 штатах, жертвам было от 17 до 75 лет.

Должностные лица ещё не выяснили причину вспышки болезни, которая была констатирована в июне, и проводят расследование в нескольких направлениях.

ЦКП в начале ноября сообщал, что ацетат витамина Е был обнаружен во всех образцах жидкости легких 29 пациентов из 10 штатов.