Пт, 22.11.2019
Если молодежи говорят, что все политики ни на что не годятся и они разрушили наше будущее, то мне страшно, что их мотивация идти в политику, участвовать и голосовать в дальнейшем будет еще ниже. Элина Вроблевска, доцент

Полиция ищет пропавшего без вести Артура Раудулиса. Он планировал лететь в Ливан

ФОТО: Valsts policija

Управление криминальной полиции Рижского регион ищет Артура Раудулиса 1991 года рождения. Последний раз он связывался со своими родными 15 ноября. 

Артур планировал лететь из Сан-Паулу (Бразилия) в Париж (Франция), а затем в Ливан (Бейрут). Начиная с 15 ноября его мобильный телефон отключен и неизвестна информация о его местонахождении.

Приметы: рост 180 см, среднее телосложение, тёмные волосы.

Всех, кто может обладать информацией о местонахождении мужчины, простят звонить в полицию по номерам телефонов 67086610 и 110 или обращаться в ближайший участок полиции.

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