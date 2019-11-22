Полиция ищет пропавшего без вести Артура Раудулиса. Он планировал лететь в Ливан

Управление криминальной полиции Рижского регион ищет Артура Раудулиса 1991 года рождения. Последний раз он связывался со своими родными 15 ноября.
Артур планировал лететь из Сан-Паулу (Бразилия) в Париж (Франция), а затем в Ливан (Бейрут). Начиная с 15 ноября его мобильный телефон отключен и неизвестна информация о его местонахождении.
Приметы: рост 180 см, среднее телосложение, тёмные волосы.
Всех, кто может обладать информацией о местонахождении мужчины, простят звонить в полицию по номерам телефонов 67086610 и 110 или обращаться в ближайший участок полиции.