Бренд Victoriaʼs Secret впервые за 25 лет отменил свой ежегодный показ

"Хотя в определенное время шоу и было событием для поп-культуры, но в последние несколько лет оно теряло зрителей", - сообщил Бургдорф во время конференции с инвесторами, добавив, что показ никак не влияет на коммерческие показатели по продажам.

По словам представителя L Brands, компания продолжит взаимодействие со своими клиентами, но уже в другом формате. Бургдорф пообещал, что в рождественский сезон Victoria's Secret устроит нечто "похожее по масштабу на показ мод".

Напомним,

проведенное впервые в 1995 году яркое шоу Victoriaʼs Secret стало культовым событием в мире фэшн-индустрии и сразу привлекло внимание миллионов зрителей по всему миру.

Начиная с 1998 года особенностью модных показов марки стало участие в них "ангелов" - так наиболее известных моделей, которые рекламировали белье Victoriaʼs Secret и выходили на подиум с крыльями за плечами. "Ангелы" бренда - такие как Тайра Бэнкс, Жизель Бюндхен и Хайди Клум - прочно закрепили за собой статус супермоделей.

Галерея: Грандиозное шоу Victoriaʼs Secret