Фото: Полиция разыскивает хулигана

ПРИМЕТЫ: возраст - примерно 30-40 лет, коренастое телосложение, бритая голова, борода.

Полиция призывает рассмотреть фотографии и отозваться каждого, кто узнал запечатленного на снимках человека ил знает о его возможном месте нахождения.

Также можно предоставлять любую важную для следствия информацию.