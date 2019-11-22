Фото: Полиция разыскивает хулигана

На основании подозрений в хулиганстве Даугавпилсский участок Госполиции разыскивает изображенного на фотографии мужчину, сообщает Госполиция.
ПРИМЕТЫ: возраст - примерно 30-40 лет, коренастое телосложение, бритая голова, борода.
Полиция призывает рассмотреть фотографии и отозваться каждого, кто узнал запечатленного на снимках человека ил знает о его возможном месте нахождения.
Также можно предоставлять любую важную для следствия информацию.
Обратиться в полицию можно, позвонив по телефонам 110, 65403396. Можно также лично прийти в ближайший полицейский участок.