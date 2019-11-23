На аукцион выставлен Орден Трех Звезд с загадочным происхождением

На аукцион был выставлен орден с загадочным происхождением и без номера, однако у руководителя аукционного дома нет сомнений касательно его подлинности. В то же время Капитул орденов при государственном президенте отказался комментировать этот аукцион.

Орден Трех звезд - высшая государственная награда Латвии, орден первой степени вручают только руководителям государств и международных организаций. Однако один экземпляр стал доступным почти для каждого. Через аукцион.

До начала аукциона с орденом каждый мог ознакомиться в помещениях Rietumu banka.

Начальная цена - 1800 евро. Ее аукционный дом Art Embassy выбрал после консультаций с коллекционерами и исследователями орденов.

Руководитель аукционного дома Айгар Гринбергс говорит, что он не знает происхождение ордена и того, кто дал его на аукцион, не называет:

"Конкретно этот орден, уже ставший легендарным, нам дало частное лицо. Как он попал в оборот, это загадка. [..]

Одна из версий заключается в том, что он мог быть вручен кому-то в 1990-х годах. Прошло несколько десятилетий, и орден запропастился и вернулся в частный оборот.

Но наиболее правдоподобная версия заключается в том, что в мастерской, где чеканились ордена, был выкован избыточный экземпляр, попавший в частные руки".

Орден не пронумерован, поэтому невозможно сказать, был ли вообще, и кому он был вручен. На ордене есть надпись: Mikāna zeltkaļa darbnīca Kalvis ("Мастерская ювелира Микана Kalvis"). Эта мастерская чеканила ордена с 1994 по 2005 год. Теперь мастерской больше не существует.

Бывший владелец мастерской Янис Миканс отрицает, что у них не могло быть вычеканено больше орденов, чем было заказано государством. Кроме того, все заказы были сданы государству.

Сколько всего орденов было вычеканено, Миканс уже не помнит: "Было много вычеканено наперед, и все они были в хранилищах Кабинета министров, в подвале. Когда [в 2005 году ордена] были переданы президентской канцелярии, все старые из подвала ...

Те, которые только что были сделаны, вручили, а те, которые немного старее, я не знаю, куда дели".

Канцлер Капитула орденов Сармите Элерте отказалась комментировать аукцион Ордена Трех Звезд первой степени. Она ничего не знает об этом, но отметила, что до того, как она вступила в должность, канцелярия президента в связи с торговлей орденов обращалась в правоохранительные органы.

Глава аукционного дома Гринбергс отмечает, что ни одно учреждение не задавало ему вопросов об аукционе ордена.

"Если мы посмотрим на европейские аукционные дома, аукционные дома во всем мире, всегда, во все времена продавались ордена, еще с 19 века. Это целая индустрия. Я не вижу ничего плохого в этом. Люди коллекционируют то, что хотят", - заявил он.