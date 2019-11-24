В России пилот самолёта умер после экстренной посадки

Лайнер, который выполнял рейс из Москвы в Анапу, экстренно сел в аэропорту Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия пилота. Об этом сообщает "Интерфакс".
Командир самолёта связался с диспетчером авиаузла в Ростове и проинформировал о ухудшении самочувствия второго пилота. После сообщения было принято решение прервать полет и сесть в ближайшем аэропорту.
Диспетчерами был изменён маршрут, они дали воздушному судну приоритет посадки. Лайнер удачно приземлился. Второй пилот был передан медикам, но спасти его не удалось.
В пресс-службе ростовского аэропорта "Интерфаксу" сообщили, что вскоре после экстренной посадки воздушное судно начали готовить к вылету.
Причины и обстоятельства смерти пилота не сообщаются.