В России пилот самолёта умер после экстренной посадки

Командир самолёта связался с диспетчером авиаузла в Ростове и проинформировал о ухудшении самочувствия второго пилота. После сообщения было принято решение прервать полет и сесть в ближайшем аэропорту.

Диспетчерами был изменён маршрут, они дали воздушному судну приоритет посадки. Лайнер удачно приземлился. Второй пилот был передан медикам, но спасти его не удалось.

В пресс-службе ростовского аэропорта "Интерфаксу" сообщили, что вскоре после экстренной посадки воздушное судно начали готовить к вылету.