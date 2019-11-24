Вс, 24.11.2019
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В России пилот самолёта умер после экстренной посадки

Пассажир самолета

ФОТО: pixabay.com

Лайнер, который выполнял рейс из Москвы в Анапу, экстренно сел в аэропорту Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия пилота. Об этом сообщает "Интерфакс".

Командир самолёта связался с диспетчером авиаузла в Ростове и проинформировал о ухудшении самочувствия второго пилота. После сообщения было принято решение прервать полет и сесть в ближайшем аэропорту.

Диспетчерами был изменён маршрут, они дали воздушному судну приоритет посадки. Лайнер удачно приземлился. Второй пилот был передан медикам, но спасти его не удалось.

В пресс-службе ростовского аэропорта "Интерфаксу" сообщили, что вскоре после экстренной посадки воздушное судно начали готовить к вылету.

Причины и обстоятельства смерти пилота не сообщаются. 

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