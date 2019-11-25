Назван самый вредный завтрак
Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала на страницах издания 7news, какие продукты не следует есть на завтрак.
Так, по словам эксперта, меньше всего для утреннего приема пищи подходит пита, поскольку в этих лепешках слишком много углеводов, которые вызывают повышение уровня сахара в крови - в 100 граммах питы содержится примерно 60-80 граммов углеводов.
Еще одним неудачным вариантом для завтрака являются сладкие хрустящие хлопья. "В них очень мало пищевых волокон, и они не могут насытить человека надолго",
- пояснила диетолог. Особенно вредными такие хлопья являются для детей, которые, употребляя их на завтрак, привыкают есть сладкое по утрам.
В качестве полезной альтернативы Барелл предложила есть гранолу или хлопья без сахара, подсластить которые можно, добавив немного меда или ягод.
Также хорошим выбором для завтрака, по мнению специалиста, могут стать тосты с яичницей, овощами и беконом - последний при этом медик советует употреблять с цельнозерновым хлебом, так как в нем содержится много жира.