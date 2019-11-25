Пн, 25.11.2019
Все то же самое, что происходит в США - когда блокируется работа правительства, у этого есть последствия серьезные. Мы как маленькая страна не можем позволить себе такие шутки. Абсолютно нет. Вайра Вике-Фрейберга о роспуске сейма

Назван самый вредный завтрак
И полезный - тоже...

ФОТО: Pixabay

Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала на страницах издания 7news, какие продукты не следует есть на завтрак.

Так, по словам эксперта, меньше всего для утреннего приема пищи подходит пита, поскольку в этих лепешках слишком много углеводов, которые вызывают повышение уровня сахара в крови - в 100 граммах питы содержится примерно 60-80 граммов углеводов.

Еще одним неудачным вариантом для завтрака являются сладкие хрустящие хлопья. "В них очень мало пищевых волокон, и они не могут насытить человека надолго",

- пояснила диетолог. Особенно вредными такие хлопья являются для детей, которые, употребляя их на завтрак, привыкают есть сладкое по утрам.

В качестве полезной альтернативы Барелл предложила есть гранолу или хлопья без сахара, подсластить которые можно, добавив немного меда или ягод.

Также хорошим выбором для завтрака, по мнению специалиста, могут стать тосты с яичницей, овощами и беконом - последний при этом медик советует употреблять с цельнозерновым хлебом, так как в нем содержится много жира.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ