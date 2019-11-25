Назван самый вредный завтрак

Так, по словам эксперта, меньше всего для утреннего приема пищи подходит пита, поскольку в этих лепешках слишком много углеводов, которые вызывают повышение уровня сахара в крови - в 100 граммах питы содержится примерно 60-80 граммов углеводов.

Еще одним неудачным вариантом для завтрака являются сладкие хрустящие хлопья. "В них очень мало пищевых волокон, и они не могут насытить человека надолго",

- пояснила диетолог. Особенно вредными такие хлопья являются для детей, которые, употребляя их на завтрак, привыкают есть сладкое по утрам.

В качестве полезной альтернативы Барелл предложила есть гранолу или хлопья без сахара, подсластить которые можно, добавив немного меда или ягод.