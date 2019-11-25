Все плакали от счастья: блогер открыл банк, в котором деньги раздавали просто так

Для этих целей блогер арендовал помещение настоящего банка, а в качестве работников нанял своих друзей. В видеоролике с отчётом о работе учреждения блогер и его друзьями раскидывают деньги, сидят на них, устраивают денежный дождь, и всё это, веселясь вместе с посетителями банка.

Кто-то просил средства на покупку нового автомобиля. Одна женщина попросила 3,5 тысячи долларов на поездку в Гавайи - её родину, где она не была уже более 30 лет. В результате ей дали даже больше — 4,5 тысячи долларов. Ещё одна клиентка получила 7 000 долларов. Её семья жила бедно после того, как её супруг перенес сердечный приступ и им были нужны средства на оплату медицинских счетов.

В видео посетители банка смеялись, плакали и благодарили Дональдсона и его друзей за щедрость и отзывчивость. Прослезился и сам блогер.

Как пишет "Медуза", Дональдсон уже не впервые раздаёт деньги. Обычно - официантам, студентам и начинающим стримерам. Однажды блогер открыл магазин, где все вещи, в том числе новые телевизоры и игровые консоли, стоили только один доллар.