Пн, 25.11.2019
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Все плакали от счастья: блогер открыл банк, в котором деньги раздавали просто так
Видео

ФОТО: Кадр из видео с youtube

21-летний американский видеоблогер MrBeast (Джимми Дональдсон) открыл "бесплатный банк", где клиенты просто говорили нужные суммы и сразу же получали деньги. Безвозмездно, пишет портал "Медуза". 

Для этих целей блогер арендовал помещение настоящего банка, а в качестве работников нанял своих друзей. В видеоролике с отчётом о работе учреждения блогер и его друзьями раскидывают деньги, сидят на них, устраивают денежный дождь, и всё это, веселясь вместе с посетителями банка.

Кто-то просил средства на покупку нового автомобиля. Одна женщина попросила 3,5 тысячи долларов на поездку в Гавайи - её родину, где она не была уже более 30 лет. В результате ей дали даже больше — 4,5 тысячи долларов. Ещё одна клиентка получила 7 000 долларов. Её семья жила бедно после того, как её супруг перенес сердечный приступ и им были нужны средства на оплату медицинских счетов.

В видео посетители банка смеялись, плакали и благодарили Дональдсона и его друзей за щедрость и отзывчивость. Прослезился и сам блогер.

Как пишет "Медуза", Дональдсон уже не впервые раздаёт деньги. Обычно - официантам, студентам и начинающим стримерам. Однажды блогер открыл магазин, где все вещи, в том числе новые телевизоры и игровые консоли, стоили только один доллар. 

Видео: 

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