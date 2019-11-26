Вт, 26.11.2019
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ДТП в Марупском крае: в столкновении с автомобилем погиб велосипедист

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

В понедельник утром в Марупском крае в результате столкновения с автомобилем погиб велосипедист, сообщает Госполиция.

Авария произошла около 7.50 в Аунини на 27-м км Рижской окружной дороги. Велосипедиста сбил автомобиль Hyundai, он погиб на месте происшествия. Водитель автомобиля с травмами доставлен в медицинское учреждение.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 112 дорожно-транспортных происшествий, в девяти авариях пострадали люди, один человек погиб.

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