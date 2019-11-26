ДТП в Марупском крае: в столкновении с автомобилем погиб велосипедист

В понедельник утром в Марупском крае в результате столкновения с автомобилем погиб велосипедист, сообщает Госполиция.
Авария произошла около 7.50 в Аунини на 27-м км Рижской окружной дороги. Велосипедиста сбил автомобиль Hyundai, он погиб на месте происшествия. Водитель автомобиля с травмами доставлен в медицинское учреждение.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 112 дорожно-транспортных происшествий, в девяти авариях пострадали люди, один человек погиб.