Семья убитого Бункуса получила место на престижном кладбище с помощью Минюста

Лесное кладбище является частично закрытым, и правилами Рижской думы предусмотрено - получить там могильное место можно лишь в том случае. если там уже ранее был похоронен родственник покойного, или же, если у мертвого есть особые заслуги в пользу Латвии или Риги. У убитого в прошлом году адвоката там нет родовых могил, однако четырехместную могилу семья Бункуса все получила, поскольку мать адвоката много раз просила Минюст, чтобы ведомство написало письмо поддержки Управлению кладбищ Департамента жилья и окружающей среды.

Глава упомянутого управления Гинт Зеле признал, что от Минюста получено заявление с просьбой выделить могильное место Бункусу на Первом лесном кладбище, "учитывая его заслуги в пользу государства".

"На основании этого заявления мы и выделили могильное место", - пояснил журналу Privātā dzīve Зеле.

Госсекретарь Минюста Райвис Кронбергс подтвердил журналистам, что в октябре 2018 года он подписал письмо для Управления кладбищ. Инициативу выразила мать убитого адвоката Даце Бункус.

Как пишет журнал, в упомянутом письме просят "рассмотреть возможность выделить могильное место на Рижском первом лесном кладбище для захоронения останков Мартиньша Бункуса". В письме также перечисляются карьерные успехи адвоката и администратора неплатежеспособности, упоминается его роль в системе правосудия, но не упоминаются какие-либо конкретные заслуги перед государством.

"Честно говоря, письмо было очень нейтральным. В нем мы не хвалили и не выделяли Бункуса, чтобы к нам не могли "привязать" лобирование или еще что-то. Да, он не получал от Минюста ни наград, ни благодарностей, однако совет адвокатов его оценил положительно - он не был плохим адвокатом", - заявил в интервью журналу Кронбергс, подчеркнув, что министерство не было заинтересовано в этом вопросе.

Реагируя на публикацию, Минюст распространил объявление, в котором выражается позиция, что ведомство не просило выделить могильное место убитому администратору неплатежеспособности Бункусу, однако призвало Управление кладбищ Рижской думы рассмотреть такую возможность. Министерство не берет на себя ответственность за решение Управления кладбищ.

В период, когда готовилось упомянутое ранее письмо поддержки, Минюстом еще руководил представитель Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK Дзинтарс Расначс, однако он отказался комментировать произошедшее.

ФОТО: twitter.com/@simgur