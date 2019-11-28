Секты, психотренинги, деструктивные культы и околорелигиозные организации используют различные манипуляции для того, чтобы их последователи отказались от логического мышления. Однако бывает так, что сомнения у адептов все же возникают. "Как расходуются собранные в качестве пожертвований 300 тысяч евро и почему на территории "божьего дома" ведётся коммерческая практика в то время, как адепты делают ремонт бесплатно?", - вот лишь один из вопросов, долгие годы беспокоивший рижанку, которая продолжительное время являлась последовательницей церкви Labā vēsts, основанной американцем Рик Реннером. О замене зависимости, деньгах, и о том, как "рука руку моет" - в заключительной публикации Русского TVNET в рамках проекта "Осторожно, секты".

Из архива TVNET!

Мария (имя изменено) попала в Labā vēsts много лет назад. Женщина с доходом выше среднего, которая в глубине души верила в высший разум и изредка, в основном по праздникам, посещала традиционную церковь, попала в секту благодаря своей знакомой.

"Моя знакомая попросила распечатать тексты песен, там было что-то о Голгофе... Я заинтересовалась. Приятельница объяснила - это тексты для домашней группы пятидесятников. Она же и пригласила меня на служение Labā vēsts - на первом собрании я была в легком шоке, потому что все происходящее отличалось от того, что я привыкла видеть в традиционной церкви. Однако совсем скоро состояние шока переросло в приятные эмоции - люди, которых я встретила там, были очень добры и отзывчивы. Так я там и осталась - у меня появилась возможность реализовать себя, послужить другим. Это очень воодушевляет, особенно на первых этапах служения, особенно, если не начинать анализировать и не включать критическое мышление", - вспоминает женщина.

"Бросил пить - пошел к богу": замена зависимости и нарисованные цели

В качестве примера позитивного влияния духовных центров на своих адептов Мария приводит историю жизни одного своего знакомого:

"Он сильно пил, употреблял наркотики, а в один момент стал адептом церкви и смог завязать. Будучи последователем секты, он открыл бизнес. Однако начался кризис, и мужчина всё потерял - снова запил, пропал с концами. Прошло много лет, и вот недавно, совершенно случайно я узнала, что этот парень стал пастором в другой церкви, у него опять стали налаживаться дела - а все потому, что ему нарисовали цель. Зависимость заменилась на другую зависимость".

О замене зависимости говорят как психологи, так и эксперты по деструктивным культам. Психотерапевт Солвита Метра комментирует: "Деструктивные культы не могут дать человеку продуктивную модель поведения. Максимум, на что они способны - заменить одну зависимость другой".

Руководитель "Антисект" Виктор Ёлкин объясняет, - в то время, как некоторые приходят в секты из-за большого эмоционального потрясения - например, после смерти близкого человека, есть люди, которые попадают в культ по причине замены зависимости - "бросил пить - пошел к богу". По словам эксперта, в каждой секте можно найти бывших наркоманов и людей, страдающих алкоголизмом, особенно их много в "Новом поколении" и "Благой вести".

"Я не считаю это полным исцелением, потому что между "заменой зависимости" и "освобождением от зависимости" есть большая разница - если наркоман, который перестал употреблять благодаря вере, выйдет из секты, он вернется к наркотикам.

В связи с этим я хочу дать совет близким людей, попавших в деструктивный культ, - в подобных случаях, прежде чем пытаться способствовать выходу человека из секты, надо оценить, какое из двух зол меньше - то, что он отдает десять процентов своих доходов пятидесятникам, или то, что он сидит на героине", - говорит Ёлкин.

Назревающий бунт на корабле

Несмотря на то, что первое время Мария, посещавшая Labā vēsts, испытывала лишь положительные эмоции, охотно занималась развитием церкви и даже привела туда своих родных, со временем в её голову стали закрадываться сомнения. Непрозрачность в расходовании финансов, постоянная необходимость поиска дополнительных средств и спонсоров для организации мероприятий, наличие определенных вопросов, на которые никто не мог дать ответы, и другие причины эти сомнения лишь подпитывали.

"Колебания, на самом деле, возникают у многих. Но нужно принимать во внимание тот факт, что между людьми, посещающими секты, появляется связь. Если человек уходит, эти связи рвутся. Разумом ты понимаешь - да, происходит что-то не то, но там осталось очень много хороших людей, которые искренне надеются, что все происходит правильно. Ты не хочешь их терять, поэтому ты молчишь.

Однако все эти темы периодически муссируются между последователями. У некоторых регулярно появляются вопросы, на которые никто не может ответить", - рассказывает женщина, которая считает, что "подобное может быть большой проблемой для тех, кто привык разбираться в том, чем он занимается".

По её словам, во время служений и проповедей пастор в той или иной форме оказывает влияние на осмелившихся выразить несогласие, пытаясь подавить назревающий "бунт на корабле".

Об этом и другом виде воздействия на своих последователей, которые используют деструктивные культы, говорит психотерапевт Солвита Метра - это как контроль поведения и информации, так и эмоциональная манипуляция, из-за которой последователи сект чувствуют страх быть "неподходящим", быть наказанным и осужденным.

Мария поделилась своим опытом: "Если последователь церкви хочет что-либо сделать, ему следует просить благословение у пастора. Я делала также. Однако на все свои идеи и реплики о желании попробовать что-то новое, я слышала лишь "решайте сами". На практике получается так - во всех неудачах была виновата я сама, а вот в случае успеха, достижение поставленных целей было бы преподнесено как заслуга духовного центра и пастора, который меня благословил".

"Бог сказал им переехать в Москву"

Основателем церкви Labā vēsts является Рик Реннер - в Латвию из Америки он вместе со своей женой приехал в 1991 году.

"Несколько лет спустя Бог сказал им переехать в Москву и основать церковь там, а позже - в Украине", - написано на официальном сайте основателя культа. Как удалось узнать в рамках проекта "Осторожно, секты" пасторы и духовные лидеры различных деструктивных культов регулярно получают откровения от бога, в которых последний в разных формах даёт им понять - пора привлекать большее количество адептов, открывать новые центры, и как следствие - получать больше дивидендов в виде пожертвований.

Сегодня супружеская чета Реннеров является пасторами двух церквей "Благая весть" в Москве и Киеве. Пастором латвийского "божьего дома" же является Андрей Чебатарёв из Украины.

Деньги и духовность

Пожертвования в секты попадают из разных каналов - это и средства, которые собираются во время богослужений и собраний; и десятина, которую ежемесячно отдают культу его последователи; и добровольные персональные взносы адептов; и финансы "спонсоров" и "друзей божьего дома" - людей со стороны, бизнесменов; и другие источники.

При этом, по словам Марии, на богослужениях собираются незначительные суммы, большую часть всех доходов данной и подобных религиозных организаций составляют пожертвования от дружественных бизнесменов и спонсоров.

"После собрания группа людей идет в кабинет, где составляется акт о размере собранных пожертвований, т.е. эти поступления документируются. Другое дело, что есть суммы, которые передаются из рук в руки - их никто не регистрирует", - рассказывает источник, пожелавший остаться анонимным.

Сумму собранных пожертвований ежегодно оглашают на членских собраниях.

"На собрании были озвучены размеры собранных пожертвований - 200-300 тысяч евро в год. Никакую документацию, разумеется, не показывали, поэтому не исключено, что реальный размер полученных средств может значительно отличаться. Однако, на главную функцию церкви - евангелизацию (распространение веры - прим. ред.) из этих денег тратилось лишь около 10% пожертвований, все остальное уходило якобы на поддержание работы самой церкви. При этом следует отметить, что многие люди делали ремонт, проводили детские мероприятия, убирали территорию и выполняли другую работу абсолютно бесплатно. И именно здесь возникает вопрос о том, куда уходит 90% от ежегодно собираемых 300 тысяч евро".

Manus manum lavat*

*"Рука руку моет" - латынь

Детище Рика Реннера Labā vēsts зарегистрировано в Латвии как религиозная община. В её правлении состоят 5 человек - Дарья Кузнецова, Роман Микалаускс, Сергей Казакевич, Михаил Дмитрук и непосредственно сам Чебатарёв. Все, кроме Дарьи, являются членами правления еще как минимум одной организации.

Согласно данным Firmas.lv, обслуживанием здания занимается бесприбыльная организация Fonds-iespēja, которое зарегистрировано по тому же адресу, где находится сама церковь - ул. Унияс, 99, членами правления которого являются Андрей Чебатарёв, Михаил Дмитрук и Владимир Матвеев; и общество Cerība Latvijai, во главе которого стоит член правления Labā vēsts Сергей Казакевич и еще три гражданина Британии.

Здание Labā vēsts оборудовано по последнему слову техники. Разумеется, содержание данных помещений требует значительных вложений. Согласно источнику, который пожелал остаться анонимным, прихожанам говорят, что на ремонт, оплату коммунальных платежей и прочие нужды из собранных пожертвований тратится около 30 тысяч евро. При этом помещения церкви сдаются в аренду, и прибыль, по наблюдениям источников, пожелавших остаться анонимными, тратится не на "церковные дела", а уходит в зарегистрированные общества (biedrības) и общества с ограниченной ответственностью (SIA).

Мария являлась последователем Labā vēsts и неоднократно занималась благотворительностью, бесплатной общественной деятельностью на благо религиозного центра.

Она рассказывает - дружественные организации предоставляли духовному центру различные подарки, которые затем использовались в коммерческих целях.

Детский комплекс, детское кафе, которое является филиалом SIA Good News, сдавался в аренду - руководство церкви обещало, что все средства, полученные от аренды будут направлены на то, чтобы другие дети могли заниматься бесплатно, однако часть из них "оседала в карманах" администрации, распределяясь по "биедрибам" и SIA.

Согласно данным Firmas.lv, пастор Labā vēsts Андрей Чебатарёв является единственным членом правления SIA Good news. Компания ежегодно работает с убытками или минимальной прибылью. Так, например оборот компании в 2017 году составил 99 тыс. 350 евро, убытки - 5 тыс. 862 евро.

Обслуживанием, уборкой данных помещений активисты занимались бесплатно, в свободное от основной работы и служений время. Мария объясняет: "Люди все это делают добровольно. Когда люди приходят в церковь - ты попадаешь в другой мир, где все тебя любят, и ты, в свою очередь, хочешь делать добрые дела абсолютно бесплатно. Никто не принуждал, это был порыв души".

"Если обычный прихожанин культа станет активным деятелем или попадет в администрацию организации, он очень быстро разочаруется. Никакая критика, в том числе конструктивная, не приветствуется. Если ты часто ставишь что-либо под сомнение, просишь какую-либо дополнительную информацию, то со временем ты становишься нерукопожатным. Если ты большой спонсор, то многое может прощаться, но тоже до поры до времени...", - комментирует источник.

О данной тенденции рассказывает и Мария: "Меня беспокоило то, что в то время, пока многие последователи добровольно, бесплатно делали ремонт, в церкви стали появляться посторонние люди, которые за деньги арендовали отремонтированные нами помещения. Я была бы только рада, если бы доход от аренды шел на благие дела - детские лагеря и прочее, однако на все дополнительные нужды - кружки, праздничные мероприятия, мы все скидывались дополнительно.