На митинг против введение 5G в Латвии пришли около 50 человек

Некоторые участники акции протеста были одеты в желтые светоотражающие жилеты с надписями: "Фронт народной власти" и "Обеспокоенные родители". На одном из плакатов была видна надпись "Stop 5G! Перестаньте облучать жителей!Фронт народной власти".

Также на мероприятие пришли двое молодых людей, на которых были надеты плащи и шапочки из фольги. Один из них пояснил агентству LETA, что они так оделись "ради смеха", и он скорее поддерживает введение 5G. Второй молодой человек заявил, что у него нет твердой позиции по этому вопросу.