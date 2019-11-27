На митинг против введение 5G в Латвии пришли около 50 человек

В среду, 27 ноября, недалеко от здания Кабинета министров, напротив гостиницы Radisson Blu, прошла акция протеста против введения сети 5G в Латвии, на которую пришли около 50 человек.
Некоторые участники акции протеста были одеты в желтые светоотражающие жилеты с надписями: "Фронт народной власти" и "Обеспокоенные родители". На одном из плакатов была видна надпись "Stop 5G! Перестаньте облучать жителей!Фронт народной власти".
В ходе мероприятия один из организаторов произнес речь, поясняющую позицию собравшихся, а музыкальное сопровождение акции протеста обеспечил некий гитарист, песни которого звучали из динамиков.
Активисты из объединения "Обеспокоенные родители" ранее пояснили агентству LETA, что целью мероприятия является призвать правительство остановить введение 5G в Латвии, а также
обратить внимание людей на то, что электромагнитное излучение является опасным для здоровья людей.
Также на мероприятие пришли двое молодых людей, на которых были надеты плащи и шапочки из фольги. Один из них пояснил агентству LETA, что они так оделись "ради смеха", и он скорее поддерживает введение 5G. Второй молодой человек заявил, что у него нет твердой позиции по этому вопросу.