Внимание! В четверг и пятницу будет ограничено движение на некоторых улицах Риги

В связи с официальным визитом в Латвию председателя парламента Литвы Виктораса Пранцкетиса и спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса на некоторых улицах Риги будет ограничено движение, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
С 7 часов утра сегодняшнего дня, 28 ноября, до 15 часов 29 ноября остановка и стоянка транспортных средств будут запрещены на правой стороне ул. Екаба, на участке от ул. Торня до здания на ул. Екаба, 26. В свою очередь с 15 до 23 часов остановка и стоянка будут запрещены на участке ул. Амату от ул. Шкюню до ул. Мейстару и на автостоянке около Большой гильдии.
В случае необходимости движение транспортных средств и пешеходов также будет ограничено или на короткое время перекрыто около здания на ул. Екаба, 24, здания на ул. Екаба, 6/8 и здания на ул. Екаба, 11.
С 15 до 23 часов будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на ул. Шкюню и на правой стороне ул. Тиргоню, на участке от ул. Шкюню до ул. Краму.
Движение общественного транспорта и пешеходов около объектов, которые будут посещать представители делегации, будет регулироваться в соответствии с необходимостью.