Внимание! В четверг и пятницу будет ограничено движение на некоторых улицах Риги

С 7 часов утра сегодняшнего дня, 28 ноября, до 15 часов 29 ноября остановка и стоянка транспортных средств будут запрещены на правой стороне ул. Екаба, на участке от ул. Торня до здания на ул. Екаба, 26. В свою очередь с 15 до 23 часов остановка и стоянка будут запрещены на участке ул. Амату от ул. Шкюню до ул. Мейстару и на автостоянке около Большой гильдии.

В случае необходимости движение транспортных средств и пешеходов также будет ограничено или на короткое время перекрыто около здания на ул. Екаба, 24, здания на ул. Екаба, 6/8 и здания на ул. Екаба, 11.

С 15 до 23 часов будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на ул. Шкюню и на правой стороне ул. Тиргоню, на участке от ул. Шкюню до ул. Краму.