"Депутаты не болеют?". Медики снова провели акцию протеста возле Сейма

Примерно за полчаса до начала заявленной акции протеста медиков у Сейма на нее собрались около 150 человек.

Возможностью поговорить с медицинскими работниками воспользовались отдельные депутаты оппозиции и коалиции.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Некоторые врачи пришли к Сейму с флагами Латвии. Также недалеко от здания была установлена небольшая сцена с громкоговорителями.

В акции протеста у здания Сейма, которая началась в 11 часов, планировали принять участие примерно 2000 человек, а по завершении акции Центральной избирательной комиссии был передан запрос об отставке Сейма. Также профсоюз медицинских работников выразил недоверие министрам здравоохранения Илзе Винькеле и финансов Янису Рейрсу.

Надпись на плакате: "Депутаты не болеют?" ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Медицинские работники в настоящее время не видят возможностей для забастовки, так как забастовка является болезненным моментом для пациентов и самих медиков, заявил на телеканале LNT председатель правления Латвийской ассоциации молодых врачей Карлис Раценис.

Галерея: Медики снова провели акцию протеста возле Сейма

По словам Рацениса, часть медиков отказалась от участия в сегодняшней акции протеста, потому что не видит в этом смысла. Сам Раценис считает, что протесты нужно продолжать регулярно.

По его словам, депутаты никак не почувствовали тот один день, когда часть врачей участвовала в акции "День без врача", а сами врачи потеряли с финансовой точки зрения, и у них накопились часы работы.

По словам Рацениса, состоявшиеся акции протеста ничего не изменили, диалог с правительством и Сеймом не начался. Единственный позитивный момент - это предложение партии "Для развития/За!" увеличить бюджетный дефицит, чтобы найти средства на повышение зарплат медиков, но оно не получило поддержки коалиционных партий.

Люди собираются у Сейма ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Контекст: 14 ноября Сейм принял в окончательном чтении государственный бюджет 2020 года, в котором на повышение зарплат медицинских работников выделено в два раза меньше, чем предусмотрено законом - 60 млн евро .

. Ранее организации медиков уже провели акцию протеста "Один день без врача", в рамках которой у парламента в день принятия проекта бюджета на будущий год состоялся многотысячный пикет.

Галерея: Акция протеста "Один день без врача"