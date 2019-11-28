"Депутаты не болеют?". Медики снова провели акцию протеста возле Сейма

Сегодня, 28 ноября, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) провёл акцию протеста возле Сейма, требуя роспуска парламента, отставки министра здравоохранения Илзе Винькеле и передачи президентом Эгилом Левитсом бюджета 2020 года на повторное рассмотрение.
Примерно за полчаса до начала заявленной акции протеста медиков у Сейма на нее собрались около 150 человек.
Возможностью поговорить с медицинскими работниками воспользовались отдельные депутаты оппозиции и коалиции.
Некоторые врачи пришли к Сейму с флагами Латвии. Также недалеко от здания была установлена небольшая сцена с громкоговорителями.
В акции протеста у здания Сейма, которая началась в 11 часов, планировали принять участие примерно 2000 человек, а по завершении акции Центральной избирательной комиссии был передан запрос об отставке Сейма. Также профсоюз медицинских работников выразил недоверие министрам здравоохранения Илзе Винькеле и финансов Янису Рейрсу.
Медицинские работники в настоящее время не видят возможностей для забастовки, так как забастовка является болезненным моментом для пациентов и самих медиков, заявил на телеканале LNT председатель правления Латвийской ассоциации молодых врачей Карлис Раценис.
Галерея: Медики снова провели акцию протеста возле Сейма
По словам Рацениса, часть медиков отказалась от участия в сегодняшней акции протеста, потому что не видит в этом смысла. Сам Раценис считает, что протесты нужно продолжать регулярно.
По его словам, депутаты никак не почувствовали тот один день, когда часть врачей участвовала в акции "День без врача", а сами врачи потеряли с финансовой точки зрения, и у них накопились часы работы.
По словам Рацениса, состоявшиеся акции протеста ничего не изменили, диалог с правительством и Сеймом не начался. Единственный позитивный момент - это предложение партии "Для развития/За!" увеличить бюджетный дефицит, чтобы найти средства на повышение зарплат медиков, но оно не получило поддержки коалиционных партий.
Контекст:
- 14 ноября Сейм принял в окончательном чтении государственный бюджет 2020 года, в котором на повышение зарплат медицинских работников выделено в два раза меньше, чем предусмотрено законом - 60 млн евро.
- Ранее организации медиков уже провели акцию протеста "Один день без врача", в рамках которой у парламента в день принятия проекта бюджета на будущий год состоялся многотысячный пикет.
Галерея: Акция протеста "Один день без врача"
Видео: Медики снова провели акцию протеста возле Сейма