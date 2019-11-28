Дизайнеры Gucci "скопировали" образ молодой Аллы Пугачевой
Похоже мода 70-х возвращается. По крайней мере в новой коллекции прославленного Дома моды Gucci эта тенденция однозначно прослеживается.
"Загадочная и эксцентричная" - так итальянский бренд охарактеризовал героиню своей новой линейки, сообщает "Комсомольская правда".
А российские поклонники этой модной марки, увидев модель, демонстрирующую новинки, сошлись во мнении, что она - просто копия молодой Аллы Пугачевой.
Рыжие кудри, платья-балахоны, клетчатые клеши. 39-летняя актриса Наташа Лионн в фотосессии для Gucci удивительно похожа на Примадонну российской эстрады - не сегодняшнюю, а времен "Арлекино".
Смотрите сами!