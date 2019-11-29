Российский комик очень жестко шутит о Путине. Зачем он это делает, и не страшно ли?

Видео: Александр Долгополов — о сторонниках Путина

Недавно Александр Долгополов в выпуске на YouTube-канале "вДудь" среди прочего обсудил с Юрием Дудем и свои смелые шутки про политику.

Комик пояснил, что политические шутки - это запрос общества.

Долгополов заметил, что общество в последние годы меняется - когда он начинал выступать шесть лет назад, он не мог шутить про Путина. По его словам, на тот момент никто не шутил про президента России.

"Я помню разы, когда у тебя время от времени появляются шутки про Путина, и они либо мимо, либо всем по***, либо люди начинают злиться, потому что они поддерживают Путина.

Сейчас ни на одном стендапе уже не встретишь людей, которые поддерживают Путина", - рассказал он.

При этом, по наблюдениям комика, смеются люди, "далекие от пабликов Навального". Комики рассказывают про Крым, Путина и митинги, а люди аплодируют, кричат - чувствуется абсолютная поддержка, поэтому комики теперь и шутят про политику, заключил Долгополов.

По его мнению, люди зачастую ждут этот материал больше, чем любой другой. Теперь про политику шутки есть почти у всех, в то время как два года назад - были лишь у единиц.

Комик считает, что об этом важно говорить:

"Если ты молчишь, ты как будто поощряешь такое отношение к себе".

Говоря об этом, Долговолов вспомнил митинги летом, фильм "Он вам не Димон" - комика злят такие моменты, и он не может держать в себе это, поэтому просто говорит об этом в своих выступлениях.

Не боится ли Долгополов шутить о политиках?

"Я чувствую, что это не особо опасно, если честно. Для комиков. Я до сих пор не могу понять, как это происходит - кого-то сажают в тюрьму, а ты рассказываешь материал про то, как условно "Путин расстреливает у всех на глазах кого-то на улице, а люди все равно в это не верят", и ничего тебе за это нет.

Я честно не понимаю, как это работает, пока что все в порядке. Не знаю ни одного комика, которого бы преследовали за это", - поделился он.

В то же время он вспомнил случай с одной своей шуткой про конспирологическую теорию о том, что "Путин убил президента Польши, а потом дома Кабаева предложила ему убивать людей дальше". Когда это видео появилось в Сети, владельцу помещения, в котором выступал комик, позвонили депутаты и попросили, что такого на сцене больше не надо: "в преддверии не надо шутить про рост и отношения Путина".

Видео: Александр Долгополов о гибели президента Польши

По мнению Долгополова, это хамское и наплевательское отношение. "Почему другие люди говорят тебе, о чем можно и нельзя шутить?

Чуваки в пиджаках точно не имеют права запретить тебе рассказывать шутки и посадить тебя за это в тюрьму без честного суда", - считает комик.

Шутить о Путине после того случая Долгополов не перестал.

Основная претензия комика к режиму Путина в том, что он - абсолютно закостенелый, обществу при нем стали невыгодны изменения. По его мнению, режим оторван от жизни, и ему выгодно сохранять все как есть, а не решать реальные проблемы. Чем больше этот режим борется за свою жизнь, тем хуже придется в будущем, когда он изменится, считает комик.